Tras alerta de irregularidades, suspenden millonaria licitación para la ciberseguridad del Estado

El Gobierno suspendió una millonaria licitación con la que buscaba elegir los sistemas de ciberseguridad para entidades del Estado, tras conocerse una denuncia sobre un presunto acuerdo ilegal entre varias empresas para alterar el proceso de contratación.

La decisión se adoptó mientras las autoridades competentes revisan las posibles irregularidades y la Procuraduría General de la Nación adelanta un acompañamiento preventivo para verificar que el proceso se desarrolle con transparencia y en cumplimiento de la normativa vigente.

Tras conocer la alerta sobre el presunto acuerdo, la Procuraduría solicitó información a la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, y comenzó un seguimiento preventivo con el fin de revisar las actuaciones adelantadas y garantizar los principios de transparencia y libre competencia.

Por su parte, Colombia Compra Eficiente informó que suspendió por 30 días el proceso CCENEG-094-1-2026, en respuesta tanto a los requerimientos formulados por la Procuraduría como a las 5.652 observaciones presentadas por los interesados en la licitación.



Sin embargo, defendió el proceso, asegurando que la estructuración inició a mediados de 2025 y contó con el acompañamiento del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como de expertos y representantes del sector.

La Agencia también indicó que, con la suspensión, busca brindar tranquilidad a los participantes, a los organismos de control y a la ciudadanía, y que el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella cuente con el tiempo suficiente para evaluar el futuro del proceso. Asimismo, precisó que la medida es temporal y que podría levantarse antes de los 30 días si se resuelven las situaciones que dieron lugar a la suspensión.