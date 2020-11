Tras crimen de su hermano en Medellín, Jeringa pide 'ojo por ojo' para los asesinos

El humorista David Alberto García Henao, conocido como ‘Jeringa’, sorprendió este lunes en su cuenta de Twitter que su hermano fue asesinado por una banda de ladrones de vehículos, que le hurtó una camioneta Duster.

El hombre fue hallado en el barrio Castilla de Medellín, pero la identificación de la víctima solo se conoció hasta el sábado.

En diálogo con BLU Radio, Jeringa pidió leyes más duras contra lo ladrones y la inseguridad para evitar más casos como el de su hermano.

“Como colombiano quiero hacer un llamado a los senadores de este país porque es muy fácil: que vean cuáles son las prioridades y una de ellas es la seguridad, como lo son los niños, el ir contra la violación de menores. Me ponía a ver, por ejemplo, en estos países de Asia un tipo que comete un crimen de estos (el castigo) es la pena de muerte. Aquí los derechos humanos dicen: ‘hay pobrecito’. Yo pregunto: cuándo le están dando con una varilla, como le dieron a mi hermano, hasta causarle la muerte, ¿por qué no piensan en eso ellos? ¿Por qué no piensan en que le hicieran eso a un hermano de ellos a la mamá de ellos? No nos pongamos con esas estupideces de los derechos humanos para esos asesinos”, dijo.

Añadió que los congresistas deben “amarrarse los pantalones” y buscar penas más fuertes, incluso habló del ‘ojo por ojo y diente por diente’

“Yo siempre he pensado así. Pero cuando uno ve eso por televisión es distinto. Cuando uno lo vive en carne propia es diferente. Las penas en los otros son más llevaderas. Yo me voy a remontar a las leyes del ‘ojo por ojo’. Eso era muy clarito: recuerde lo que hacían con los asesinos, los apedreaban”, añadió.

De acuerdo con Jeringa, a su hermano lo asesinaron para robarle una camioneta Duster de placas FVY-989 en Medellín, por lo que pidió a los ciudadanos ayuda para dar con el paradero de los asesinos.

Según la Policía de Medellín, el caso se registró el pasado 11 de noviembre cuando el cuerpo sin vida en el barrio Castilla de la capital antioqueña, pero la identificación de la víctima solo se conoció hasta el sábado.

POR FAVOR MI MEDELLIN DEL ALMA...RT RT RT

URGENTE.

AYUDENME A ENCONTRAR A LOS ASESINOS DE MI HERMANITO.

EN ESTE CARRITO TRABAJABA

Y SE LO LLEVARON.

LLAMEN A HOMICIDIOS DE LA SIJIN.

HAY RECOMPENSA DE LA POLICÍA NACIONAL POR CUALQUIER PISTA.

VAMOS POR ELLOS.

304 628 93 47 pic.twitter.com/Mfhv0W7dp9 — jeringa (@jeringa42) November 17, 2020

