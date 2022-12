Tribunal ratifica el delito de desaparición forzada en crimen de sargento chilena

Tribunal de Santander dejó en firme la acusación del delito de desaparición forzada Contra Juan Guillermo Valderrama, el joven de 28 años quien está procesado penalmente por el presunto feminicidio de la ciudadana chilena Ilse Ámory Ojeda.

Le puede interesar: Caso Ilse Ojeda: Fiscalía le retiró un delito a la acusación contra Juan Valderrama

Publicidad

El Tribunal no aceptó los argumentos de la Procuraduría y la defensa de Juan Guillermo Valderrama, quienes solicitaron, mediante apelación, que el delito de desaparición forzada no se le acusara a Valderrama ya que no sería clara la forma como se privó de la libertad a la ciudadana extranjera.

En la audiencia adelantada en la sala 435 del Palacio de Justicia de Bucaramanga, el magistrado que presidió la diligencia argumentó que sí existen indicios importantes y sólidos que podrían esclarecer la presunta desaparición de la víctima desde el 28 de marzo hasta el 31 del mismo mes, el lapso en el que Ilse Amory no tuvo acceso a su teléfono celular para comunicarse con su familia.

En desarrollo…

Publicidad