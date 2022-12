Tumor no tiene nada que ver con el exceso de trabajo de Vargas Lleras: experto

“Un meningioma es un tumor, en este caso es benigno. Tienen como característica principal que la gran mayoría de ellos son tumores benignos, es una verdadera rareza que un meningioma tuviera carácter maligno”, explicó. (Lea también: Vicepresidente tiene una "lesioncita" benigna en el cerebro: Médico tratante ).

