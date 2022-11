Turista colombiana denuncia que fue deportada de EE.UU. sin motivo

Daniela Pineda Holarte denunció en los micrófonos de Blu Radio que entró con toda su documentación en orden para pasar unas vacaciones en San Diego, Estados Unidos, y luego en Tijuana. Sin embargo, cuando regresó de Tijuana a Estados Unidos la detuvieron en una oficina en la que la interrogaron por varias horas.



"Me interrogaron unos oficiales que me dijeron cosas terribles. Me insultaron y me preguntaron por qué lloraba si me había ganado eso. Empezaron a insultar a Colombia, presento mi documentación, presento un seguro que yo tenía, y ellos deciden romperlo y tomarlo para ellos. Simplemente, en un momento yo le pregunto al oficial qué está haciendo y me dice: ‘Tú no mereces estar aquí y te largas para tu país, te voy a cancelar la visa’”, dijo a Blu Radio.



A Daniela le quitaron sus pertenencias y la detuvieron hasta el viernes 14 de abril en una celda en la que, afirma, le tocó dormir en el piso con varias personas en el mismo espacio por dos días, siendo testigo de indultos hacia ella y los demás detenidos.



También denuncia que intentó comunicarse con el consulado colombiano, pero no obtuvo una respuesta.



“Nunca llegó nadie. Yo llamé y hablé con una persona, y él me dijo que era de tipo informativo, que ellos sólo me podían tomar el caso y enviarlo a Los Ángeles, que era el consulado más cerca que había de donde yo estaba en los Estados Unidos”, cuenta.



“Pero en ningún momento llegó nadie de Colombia, ningún representante a decir: "ven, yo estoy contigo”, y eso está mal porque si nosotros mismos, entre compatriotas, no nos ayudamos en una situación así no se puede hacer nada”, añadió.



Daniela llegó este viernes a Colombia en mal estado de salud por los días que estuvo detenida en condiciones poco adecuadas y ahora recibe tratamiento médico.



