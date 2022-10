Twitter lanza pistas sobre los posibles nuevos mensajes de 10.000 caracteres

Dorsey dijo que "no serán tímidos" a la hora de introducir cambios que sean útiles, y lo hizo poco después de que el blog tecnológico Re/code publicara hoy que la red social prepara para marzo la ampliación de sus mensajes.



Incluso la vía elegida por Dorsey, un tuit con texto largo en formato foto, apunta a que la red social explora nuevas maneras de comunicación.



"Hemos empleado mucho tiempo en observar lo que la gente hace en Twitter, y hemos visto que toman capturas de pantalla de un texto y lo tuitean", explicó.



"Y si en lugar de eso, ¿ese texto fuera... texto realmente? Texto que podría ser buscado y destacado. Eso es más utilidad y poder", sugirió.



"No vamos a ser tímidos a la hora de crear más utilidad y poder para la gente de Twitter. Mientras sea consistente con lo que la gente quiere, nosotros vamos a explorarlo", añadió.



Dorsey no confirmó ninguna fecha ni medida concreta, pero su mensaje puede interpretarse como una llamada a la calma a los miles de usuarios de la red social que manifestaron de nuevo su rechazo a que se pierda la emblemática restricción de los 140 caracteres, sinónimo de Twitter en todo el mundo.



"No empezamos Twitter con la restricción de los 140 caracteres. La añadimos pronto para que cupiera en un mensaje de texto (160 caracteres)", argumentó Dorsey.



"Se ha convertido en una bonita restricción, y nos encanta. Inspira creatividad y brevedad y un sentido de la rapidez. Nunca perderemos ese sentimiento", añadió.



Según Re/Code, las palabras de Dorsey son lo más cerca que han estado en Twitter de hablar de una herramienta que internamente se conoce como "Beyond 140" (Más allá de 140).



Las fuentes de este blog especializado, anónimas, aseguran que se seguirán viendo solo 140 caracteres y, si el mensaje es más largo, se podrá ampliar con un click.



La extensión de los mensajes podría ser uno de los grandes cambios anunciados para la nueva etapa inaugurada en octubre con el nombramiento de Jack Dorsey como consejero delegado permanente.



La empresa, con sede en San Francisco, ha prometido una estrategia agresiva de cambios en su línea de productos para tranquilizar a unos inversores cada vez más impacientes con sus números rojos y el estancamiento en el número de usuarios en 284 millones.



Twitter registró pérdidas de 175,5 millones de dólares en el tercer trimestre de 2015, frente a los 64,6 millones en el mismo periodo del año anterior.