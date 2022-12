"Uber no es economía naranja": Gobierno Nacional

Tras la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de que Uber deje de prestar sus servicios en Colombia, y luego de que la firma lo cuestionara señalando que va en contravía de las propuestas del Gobierno Nacional en materia de economía naranja, el viceministro para la Creatividad, Felipe Buitrago Restrepo, respondió diciendo que la app no hace parte de la economía naranja.

Por esta razón, el funcionario del Gobierno realizó varias aclaraciones por medio de su cuenta de Twitter.

“1. Es fallo judicial, el Gobierno no tiene injerencia en esa situación (…) 2. Es una aplicación de transporte, no de contenidos simbólicos, luego no es economía naranja (…) 3. Hay sinergias entre las nuevas tecnologías y la economía naranja, pero no son lo mismo”, mencionó Buitrago.

Por su parte, Uber rechazó de forma tajante la decisión de la SuperIndustria, señalando que son más de 88.000 los conductores que viven de la aplicación, incluyendo mujeres cabeza de hogar, personas en condición de discapacidad y que es una alternativa flexible en aras de transformarse en las dinámicas de movilidad en el mundo, donde la tecnología es una gran herramienta.

