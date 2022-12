UE aportará más de 400 millones de euros para posconflicto: Eamon Gilmore

Eamon Gilmore, enviado especial de la Unión Europea para los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc, anunció que el viejo continente aportará más de 400 millones de euros para el posconflicto en Colombia.

La Unión Europea implementará un proceso de financiación dividido en tres fases concretas. La primera es el apoyo a los 24 puntos del acuerdo; la segunda está relacionada con el denominado Fondo Fiduciario de la Unión Europea, que en la actualidad llega a 90 millones de euros y su uso principal será para apoyar el desarrollo rural; y la tercera fase se financiará a través del Banco de Inversión Europea con un total de 400 millones de euros principalmente destinados a proyectos de infraestructura.

Publicidad

En su discurso también hizo una comparación entre el proceso de Irlanda que tuvo lugar entre 1994 y 1998 que puso fin a un conflicto de 30 años y el proceso colombiano. Afirmó que el proceso de paz que se desarrolla en La Habana es mejor que el que tuvo lugar en su país.

Gilmore aseguró que el proceso tiene 6 fases: la fundación, fase informal, formal, fase de validación, implementación y finalmente la fase de consolidación. Dijo que Irlanda y la Unión Europea están ansiosos de que se firme el acuerdo para apoyar la implementación de los acuerdos.

Dijo que la desaparición de los comunicadores en el Catatumbo es un hecho grave y le hizo un llamado al ELN para que los deje en libertad, si es que es esa guerrilla los tiene en su poder.

“Espero que sean regresados y que no vengan heridos. No sabemos qué pasa con ellos y no quiero especular ahora, sólo decir que apoyamos el trabajo que se hace para que las autoridades colombianas los ubiquen y espero que sea muy rápido. Las campañas de violencia deben terminar, ese es mi mensaje para el ELN y para cualquiera que haga campañas de violencia”, afirmó Gilmore, que también destacó el trabajo del Gobierno con las Farc en el proceso de paz indicando que el ELN debe tener voluntad de paz y hacer un cese inmediato a cualquier actividad de violencia para que se establezcan los diálogos.

Publicidad

Gilmore concluyó su intervención en la Universidad El Externado asegurando que la Unión Europea está ansiosa por la fecha de la firma del proceso de paz para apoyar la implementación de los acuerdos.