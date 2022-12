Umbrales en plebiscitos son caprichosos: Viviane Morales

La senadora Viviane Morales propuso este miércoles que el plebiscito o cualquier mecanismo jurídico para refrendar los diálogos de paz no tenga umbral. (Lea también: No es necesario un plebiscito, la paz no depende de voluntad de mayorías: fiscal ).



En entrevista con BLU Radio, la legisladora liberal expresó que las leyes estatutarias fijaron unos umbrales tan altos que hasta hoy han hecho imposible la participación directa de los ciudadanos.



“No ha habido referendo que prospere, no ha habido revocatoria que prospere y cuando se ponen esos umbrales lo que hace es que el que va por el ‘no’ se dedique a jugar a la abstención”, expresó. (Vea aquí: Sin voto obligatorio y en un solo día, primeros cambios del plebiscito de paz ).



Además, dijo que el umbral del 13 por ciento en el plebiscito para la paz dijo que le parece un capricho.



De otro lado, la senadora Claudia López manifestó que al eliminar el umbral de participación se busca que la paz se decida por el sí y por el no y no por la abstención.



Así mismo, dijo que lo aprobado anoche garantizará que quienes defiendan las dos partes tengan las mismas garantías. (Vea también: Congreso aprobó en primer debate el plebiscito por la paz con umbral del 13% ).



Publicidad