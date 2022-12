Un muerto y cuatro heridos deja accidente en Manizales

Un vehículo particular terminó volcado en un barranco después de salirse del carril de la vía Panamericana en Manizales.



El carro, que al parecer transitaba con exceso de velocidad, atropelló a cuatro trabajadores y un menor de edad que estaban en la vía ocasionándoles graves heridas.



Uno de los obreros, de 32 años, falleció en una clínica a la que fue trasladado luego del accidente.



Los heridos están siendo atendidos en centros médicos de la zona.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Naciones Unidas dice que la incertidumbre del proceso de paz está creando vacíos de poder por lo que es urgente implementar el acuerdo.



-La Unidad Para la Gestión del Riesgo activó un plan de contingencia para contrarrestar el paso de la tormenta Otto por el archipiélago de San Andrés.



-El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con representantes el diario The New York Times, uno de los más críticos de su campaña y transición al poder.