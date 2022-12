Una paz estable y duradera no se da sobre 140 mil hectáreas de coca: MinDefensa

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, habló en BLU Radio sobre el informe de Naciones Unidas que sería revelado el jueves y hablaría de unas 145 mil hectáreas en Colombia, cerca de 50 mil menos a las que tiene registradas el Gobierno de Estados Unidos.



Según Villegas, es necesario que el país reconozca “que durante los cuatro o cinco años anteriores el incremento de los cultivos ilícitos ha sido evidente, más allá de las causas y las razones”.



Por tal motivo, reiteró su compromiso de combatir los cultivos ilícitos y prometió seguir con la puesta en marcha del programa para erradicar y sustituir 100 mil hectáreas, algo que consideró “muy ambicioso”.



“Una paz estable y duradera no se puede construir sobre 140 mil hectáreas de coca”, enfatizó el ministro Villegas.



El jefe de la cartera de Defensa también aprovechó para explicar la polémica por el no uso de glifosato en aspersiones.



Dijo que sí se esta molécula, pero solo en fumigación manual y terrestre y no aérea. “Sin ninguna duda es la molécula más efectiva”, enfatizó.





Territorios dejados por las Farc

Luego de que organismos internacionales alertaran por la falta de presencia de las Fuerzas Armadas colombianas en los territorios que dejó las Farc, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que sí se está protegiendo todo el territorio nacional.



“En términos generales la fuerza pública ha cumplido bien su misión de control territorial y de presencia (…) son 160 municipios los que se han priorizado, son 350 los que tienen presencia creciente de nuestra fuerza pública”, complementó.



Pese a ello, aceptó, hay “serios problemas en algunas zonas” como Tibú, algunas zonas de Nariño, Cauca y Chocó, entre otros.