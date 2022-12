“Una rosca no es revolución”: dura respuesta de Petro a críticas de Diosdado Cabello

El senador Gustavo Petro respondió en Twitter a unas declaraciones del segundo hombre del chavismo, Diosdado Cabello, quien en su programa de televisión lo acusó de ser un cobarde.

“La última vez que hablé con Chávez fue en el año 2006 para salvar de una guerra a Colombia y Venezuela y luego fui a su funeral. No me interesa el apoyo a Maduro porque no hay revolución en una rosca que se perpetúa solo para captar rentas petroleras. Eso no es una revolución”, escribió.

Publicidad

La última vez que hablé con Chávez fue en el año 2006 para salvar de una guerra a Colombia y Venezuela y luego fui a su funeral.



No me interesa el apoyo a Maduro porque no hay revolución en una rosca que se perpetúa solo para captar rentas petroleras. Eso no es una revolución https://t.co/AhwKPS2qIx — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 15, 2018

En su programa “Con el mazo dando”, el presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela asegura que el excandidato presidencial fue a Venezuela a buscar recursos para su campaña.

Publicidad

Vea también: Diosdado Cabello dice que Petro fue a Venezuela a buscar financiación para una de sus campañas



"Mira (Gustavo) Petro, cómete tu dulce tranquilito y no te metas con Venezuela, tu perdiste y más nunca ese pueblo te va a apoyar te lo garantizó. Para acá vino una vez ese señor Petro a pedir apoyo para su campaña, para acá, para Venezuela y ahora los chavistas le hieden. Por eso es que perdió y no va a ganar nunca porque los pueblos desprecian a los cobardes, los pueblos desprecian a los guabinosos, los pueblos desprecian a los que no asumen responsabilidad", dijo.



Publicidad



Por su parte, Nicolás Petro, hijo del exalcalde, escribió que ahora “el uribismo” y el “chavismo” están unidos para desprestigiar a su padre.

El chavismo y el uribismo unidos para desprestigiar a @petrogustavo — Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB) November 15, 2018

Publicidad