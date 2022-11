Una 'selfie' de Miss Israel y Miss Líbano enciende polémica en Miss Universo

Líbano despertando la indignación de esta última.

Publicidad

"Desde que llegué (a Miami, donde se desarrolla la competición), he sido extremadamente cuidadosa para no aparecer en fotos ni comunicarme con Miss Israel", contó Saly Greige, Miss Líbano, en su página de Facebook.

Ambos países están técnicamente en guerra, desde el conflicto de 2006 entre el movimiento libanés Hezbolá e Israel, aunque el enfrentamiento data de varias décadas.

Publicidad

Miss Líbano explicó que, en un momento en que posaba en compañía de Miss Japón y Miss Eslovenia, Doron Matalon se les acercó, sacó una fotografía con su cámara y la publicó inmediatamente en Instagram.

Publicidad

El 'selfie' fue compartido miles de veces en las redes sociales, dividiendo a los internautas libaneses a favor y en contra de la joven reina de la belleza.

La candidata israelí respondió este domingo en Facebook lamentando la polémica: "No me sorprende, pero me entristece. Qué lástima que no puedas dejar las hostilidades de lado", escribió en inglés y hebreo.

Publicidad

AFP.