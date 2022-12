Unicef en Colombia pide dimisión de Nicolette Van Dam por polémico trino

En diálogo con BLU Radio, el embajador de Unicef en Colombia, Roberto de Bernardi, anunció que pedirá la dimisión de la holandesa Nicolette Van Dam luego de haber publicado un montaje de Falcao García y James Rodríguez consumiendo cocaína en un partido de fútbol.

Dijo que “vamos a pedir que la señora sea dimitida de sus funciones como embajadora de buena voluntad del comité holandés de Unicef” y aunque dijo que no tienen la autoridad para tomar la decisión de la dimisión, “la propuesta ha sido presentada a la oficina central en Nueva York, que ha sido involucrada desde el primer momento del trino”.

Roberto De Bernardi explicó que “la señora no es miembro de Unicef, es embajadora de buena voluntad”, pero admitió que todos los miembros y representantes de la entidad se deben comprometer y respetar la ética establecida. “Quisiera repetir una vez más que Unicef Colombia condena con fuerza el contenido de este fotomontaje que ha sido publicado”, agregó.

Después de publicar la polémica foto, la actriz holandesa Nicolette escribió "Queridos colombianos, no había ninguna intención de ofender. Por favor, acepten mis disculpas honestas y sinceras". Sin embargo, el representante de Unicef en Colombia dijo que “aceptamos las disculpas pero no me parece suficiente”.

Por su parte, la embajadora de Naciones Unidas en Nueva York, María Emma Mejía, evidenció la indignación de todos los colombianos y ratificó la necesidad de la dimisión de la actriz.

Dijo que “hay que ver que no es la primera vez que ella pone un trino desobligante y Colombia no lo puede aceptar” y aseguró que toda la gestión diplomática del país se está agilizando para buscar la salida de Nicolette Van Dam.