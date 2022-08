Unidad de Búsqueda de Desaparecidos espera más acceso a información de MinDefensa con Gobierno Petro

La directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Luz Marina Monzón, sostuvo una reunión con el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Durante el encuentro, Monzón le manifestó que la entidad necesitaba tener más acceso a la información del Gobierno para poder avanzar en la búsqueda de personas, especialmente en el tema referente a los miembros de la fuerza pública que sus familias siguen buscando y aún no han podido ser identificadas, labor en la que pidió apoyo la UBPD a Velásquez.

"Para la Unidad de Búsqueda es muy satisfactorio haber podido empezar un diálogo de alto nivel como lo había exigido durante todos estos años con el Ministerio de Defensa. Tuvimos una reunión con el ministro, Iván Velásquez, para expresarle cuál es la situación y las necesidades para el acceso a la información, que nos permita saber cuál es la suerte y el paradero de personas de quienes hemos recibido solicitudes de búsqueda", aseguró Monzón.

Publicidad

Le puede interesar:

Estas solicitudes de la UBPD se dan con el fin de que la entidad pueda cumplir su mandato de manera integral, pues la falta de acceso a información aún genera algunas dificultades, por lo que manifestaron que esperan que durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro haya un apoyo importante para avanzar en esta tarea.

"Tenemos mucha esperanza de que con este Gobierno podamos tener acceso a la información de manera ágil y completa, y que esto repercuta en respuestas mucho más ágiles para las familias".

Es importante recordar que Monzón ha asegurado en diferentes ocasiones durante el gobierno del expresidente Iván Duque, no sintieron un compromiso con el trabajo que hacen desde la Unidad de Búsqueda.

Publicidad

"No hay un gran compromiso y no lo ha habido a pesar de haberse exigido y, esto pasa no solamente por los recursos, pasa también y sobre todo por priorizar en la agenda del diálogo político que facilite la articulación y un diálogo de alto nivel, que la dirección de la unidad no ha podido tener con ninguno de los miembros del gobierno colombiano”, aseguró hace unos meses la directora de la UBPD.

Escuche el podcast El Camerino: