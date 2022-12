Unos 150 colombianos que viajan al partido ante Paraguay están atrapados en Panamá

Cerca de 150 colombianos y más de 20 extranjeros que salieron de Medellín con destino a Salvador Bahía se encuentran atrapados en el aeropuerto internacional de Tocumen de Panamá, según pudo confirmar BLU Radio.

El vuelo CM 474 de Copa Airlines salió del aeropuerto José María Córdova de Rionegro este viernes 21 de junio, con destino a Salvador Bahía con cerca de 171 pasajeros, quienes tenían como fin llegar al partido de la Selección Colombia ante Paraguay por la Copa América que se disputa en Brasil.

Según varios afectados en el lugar, al llegar este viernes a Panamá la aerolínea les informó que por problemas de iluminación en el aeropuerto de Salvador Bahía el vuelo sería cancelado, teniendo en cuenta que el aterrizaje estaba programado para las 11:00 de la noche, por lo que los enviaron a un hotel de la zona.

El vuelo hacia Salvador Bahía debía salir de Panamá a las 3:00 de la tarde de este viernes.

“Nosotros les dijimos que nos enviaran en un vuelo de madrugada para llegar de día, pero dijeron que no estaban autorizados para actuar de esa forma”, le dijo a BLU Radio Erika Vargas, una de las pasajeras afectadas.

Este sábado, aproximadamente a la 1:00 de la tarde, unos buses recogieron a las 171 personas afectadas por el retraso del vuelo. Sin embargo, estando nuevamente en el aeropuerto, los vehículos que trasportaron a los pasajeros recibieron la orden de devolverlos al hotel, razón por la que los más de 150 colombianos se opusieron y comenzaron a reclamar en Tocumen.

“La aerolínea no responde nada, estamos acá sin saber qué hacer, se nos hace muy extraño que después de llegar al aeropuerto nos quieran regresar, dicen que ellos no tienen la orden aún. Todo el tiempo la aerolínea se excusa que es el aeropuerto de Salvador el que no tiene luces”, relató la empresaria antioqueña.

Así mismo, otro de los afectados es Carlos Mario Montoya, secretario de Salud de Antioquia, quien confirmó que Copa Airlines no ha dado solución a la situación, por lo que temen no alcanzar a llegar al partido de la Selección Colombia en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador Bahía.

“Anoche no fue posible viajar, hoy nos han dicho que no hay seguridad de viajar, estamos esperando a ver si a las 9:00 de la noche nos pueden trasportar y no hay ninguna respuesta de Copa”, explicó el secretario de Salud.

Por ahora, la salida del vuelo, según denuncian los afectados, es incierta, al parecer Copa Airlines ha cambiado la hora del vuelo en diferentes oportunidades, aunque sin certeza alguna de si alcancen a viajar este sábado.