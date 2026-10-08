UPB reconoce error sobre título de maestría de Paola Holguín

La ministra de Cultura, Paola Holguín, admitió este jueves que no obtuvo el título de una maestría en Estudios Políticos que figuraba en el perfil con el que fue presentada cuando el presidente, Abelardo De La Espriella, la designó para el cargo.

"No me gradué, a pesar de haber aprobado todas las materias y el trabajo de grado", afirmó la ministra en un mensaje publicado en su cuenta de X.

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La controversia surgió después de que la senadora Jennifer Pedraza solicitara a la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) información sobre la formación académica de Holguín, ante lo cual la institución confirmó que la funcionaria cursó y aprobó todas las asignaturas de la maestría en Estudios Políticos, pero no obtuvo el título.

Paola Holguín sobre maestría. X: @PaolaHolguin

La universidad precisó además que Holguín realizó, sustentó y aprobó su trabajo de grado, pero que no existe un acta de grado que certifique la obtención del título de magíster, por lo que la institución hizo una distinción entre haber culminado las actividades académicas del programa y haberse graduado.



El asunto adquiere relevancia porque en el perfil difundido cuando el ultraderechista De La Espriella anunció a Holguín como ministra, en julio pasado, la funcionaria aparecía como "Magíster en Estudios Políticos con énfasis en Economía y Desarrollo" de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, según la información publicada entonces sobre su trayectoria.

La propia UPB reconoció posteriormente un error en una publicación institucional del 18 de julio en la que presentó a Holguín como egresada de la maestría en Estudios Políticos y rectificó este jueves esa información después de conocer la situación académica de la funcionaria.

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Holguín defendió que en los documentos públicos aparece que cursó la maestría y que aprobó tanto las asignaturas como el trabajo de grado, aunque reconoció que no completó el proceso para obtener el título.

La ministra cuestionó el tratamiento que se le ha dado al caso y calificó de "show mediático" los cuestionamientos sobre su formación, al tiempo que insistió en que no ocultó que cursó la maestría ni que no obtuvo el título.