Uribe presentó a Colombia como el reino del narcotráfico y del crimen: embajador Osorio

“En ese foro, el expresidente pidió la palabra para decir que él no creía que Colombia cumpliera con los objetivos de desarrollo sostenible, que los únicos sectores que crecían en el país eran el narcotráfico y la minería ilegal y que el país tenía todas las características que lo descalifican para la inversión extranjera y que la economía del país estaba decayendo”, dijo.



Osorio expresó que ese tipo de declaraciones “duelen mucho”, sobre todo cuando el país tiene el respaldo de la comunidad internacional.



“El presidente presenta a Colombia ante al mundo como un reino de narcotráfico y de crimen. Como un país que no merece admiración, cuando la comunidad internacional nos ha respaldado, nos ha dado su apoyo. Eso me indigna porque mi misión es defender a mi país”, agregó.



Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe dijo que el embajador presentó en el foro una realidad de Colombia que él no comparte.



“Pedí la palabra, di mi propia versión. Sin referirme al embajador, dije que con la situación que tenemos de narcotráfico, de minería ilegal, de criminalidad y gasto público me parece difícil que, si no se cambia eso, Colombia pueda cumplir con las metas sobre el desarrollo sostenible”, manifestó en BLU Radio.



Agregó que el Gobierno tiene “una maquinaria manipuladora a nivel internacional” y que lo que él hizo fue dar “una apreciación distinta de lo que ocurre en el país”.



“Lo que dije es que este Gobierno está acabando con la plataforma de competitividad del país. (…) Estas cifras son las mismas del Gobierno.

Cualquiera que entra que entre al Banco de la República o a las emisoras de Colombia se encuentra estas mismas cifras”, puntualizó.



Vea la intervención de Álvaro Uribe en la cumbre: (4:20)

Publicidad

Esta es la transcripción:



“Yo tengo una visión diferente de Colombia, mi país. Por ejemplo, mi pregunta es: ¿cómo puede este país lograr cumplir metas sostenibles? Hemos visto un gran incremento en el narcotráfico. Hemos pasado de 42.000 hectáreas a 188.000 hectáreas de cultivos ilícitos.



Los mineros legales se están yendo del país y, de otro lado, la minería ilegal y el narcotráfico son los únicos sectores de la economía del país que están creciendo.



Somos la cuarta economía con el mayor nivel de impuestos y al mismo tiempo muchas áreas del país están bajo el control de grupos terroristas.



Por ejemplo, el año pasado vimos un aumento en los secuestros de 236%; tenemos 5418 casos. Las Farc gozan de total inmunidad de impunidad.



Las Farc son el mayor cartel de narcotráfico del mundo. Por consiguiente, si seguimos en este camino, veo muy difícil que mi país pueda alcanzar metas de desarrollo sostenible".