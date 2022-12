Uribe respaldó a Santos tras postura por violación de DDHH en la frontera

Tras el anuncio del Presidente Juan Manuel Santos rechazando las violaciones a los derechos humanos por parte de Venezuela, en un hecho sin precedentes, el senador Álvaro Uribe dio un espaldarazo a esta última intervención del mandatario y dijo que está de acuerdo con las decisiones tomadas por el ejecutivo.



"A mí me parece correcta la intervención del presidente de la República esta noche. Y creo que por el momento debo ahorrar preocupaciones por todo lo que venía diciendo y haciendo y el gobierno y dudas sobre el futuro. Simplemente lo que ha dicho el presidente esta noche me parece correcto", agregó el senador Uribe.



"Esta noche propusimos aquí en la plenaria que por encima de las diferentes apreciaciones sobre el manejo de la política internacional se apruebe una proposición de rechazo a la negativa de la OEA de citar al concejo de Cancilleres. Y que quede absolutamente claro: a este país no solamente están regresando colombianos torturados por la tiranía de Venezuela sino que están viviendo muchos venezolanos a buscar refugio", concluyó el expresidente.