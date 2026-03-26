USO descarta asamblea extraordinaria y asegura que el sindicato no está en crisis financiera

La Unión Sindical Obrera de la Industrial del Petróleo (USO) fijó su posición frente a la convocatoria de una Asamblea Nacional Extraordinaria de Delegados promovida mediante una comunicación del 25 de febrero. En un comunicado, fechado el 26 de marzo de 2026, la Junta Directiva Nacional informó que revisó la solicitud en su reunión del 25 de marzo y concluyó que no existen circunstancias excepcionales que justifiquen una sesión urgente.

De acuerdo con la organización, los estatutos contemplan este tipo de convocatorias únicamente en casos muy especiales, cuando exista un riesgo grave para la estabilidad o la existencia del sindicato.

Sin embargo, la dirección sostuvo que ese no es el escenario actual. Por el contrario, afirmó que la USO atraviesa una etapa de fortalecimiento organizativo, crecimiento en afiliación y consolidación de su papel en la defensa de los trabajadores del sector petrolero.

En el comunicado, la Junta destacó además que el sindicato se ha convertido en un referente de opinión sobre la política energética y petrolera del país, manteniendo una línea de defensa de Ecopetrol, la soberanía energética y los derechos laborales. Según el documento, esa postura se ha sostenido con coherencia a lo largo del tiempo y forma parte de la identidad histórica de la organización.



Petróleo / Imagen de referencia / Foto: AFP

Uno de los puntos centrales de la respuesta fue el manejo financiero del sindicato. La USO aseguró que en los últimos años ha fortalecido su patrimonio y mejorado sus resultados administrativos, gracias a la adopción de buenas prácticas contables, la aplicación de normas internacionales, la suscripción de acuerdos con Ecopetrol y el acompañamiento de la revisoría fiscal.

En ese sentido, rechazó los señalamientos sobre un supuesto mal manejo de los recursos y los calificó como afirmaciones sin sustento.

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El documento también explicó que los recursos sindicales se destinan a actividades como asambleas de delegados, capacitación sindical, eventos culturales, funcionamiento de bibliotecas, mantenimiento de instalaciones y apoyo a subdirectivas.

La dirección nacional ratificó su preocupación frente al futuro de Ecopetrol y advirtió sobre los efectos que tendría para el país una reducción de la producción petrolera, insistiendo en que la empresa sigue siendo clave para la economía y la soberanía energética de Colombia.