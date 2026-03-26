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Blu Radio  / Nación  / USO descarta asamblea extraordinaria y asegura que el sindicato no está en crisis financiera

USO descarta asamblea extraordinaria y asegura que el sindicato no está en crisis financiera

La USO aseguró que no hay razones urgentes que justifiquen una asamblea extraordinaria y defendió su solidez sindical y financiera.

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