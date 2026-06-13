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USO y Ecopetrol alcanzan acuerdo histórico poniendo fin al conflicto que venía desde mayo

El sindicato destacó avances en estabilidad laboral, beneficios para trabajadores tercerizados, mejoras salariales y proyectos sociales para regiones petroleras.

USO y Ecopetrol alcanzan acuerdo
USO y Ecopetrol alcanzan acuerdo
Suministrado
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 13 de jun, 2026

La Unión Sindical Obrera (USO) anunció la finalización del conflicto colectivo que mantenía con Ecopetrol desde mayo de este año, luego de alcanzar un acuerdo definitivo con la administración de la compañía durante la madrugada de este viernes.

De acuerdo con la organización sindical, el acuerdo fue logrado hacia las 4:50 a. m. y representa un hecho histórico para el movimiento sindical colombiano, al incluir avances laborales que impactan tanto a trabajadores directos como a contratistas de la empresa.

Entre los principales puntos pactados se encuentra la garantía de estabilidad laboral para los trabajadores directos de Ecopetrol que cumplan 18 años de servicio en la compañía. Asimismo, por primera vez en la historia de la Convención Colectiva de Trabajo, se incorporó un capítulo exclusivo para contratistas convencionales y legales.

USO y Ecopetrol alcanzan acuerdo histórico
USO y Ecopetrol alcanzan acuerdo histórico
Suminsitrado

La negociación también permitió acordar ajustes salariales para los trabajadores vinculados bajo el régimen legal y establecer mecanismos de progresividad para quienes hacen parte del Mapa de Cargos Operativo (MCO).

Otro de los aspectos destacados por la USO es la financiación y ejecución de proyectos sociales en regiones petroleras como La Guajira y Puerto Gaitán, territorios que históricamente han demandado mayores inversiones para su desarrollo.

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A través de un comunicado, la organización sindical agradeció el respaldo de los trabajadores, dirigentes y comunidades de las zonas petroleras, y aseguró que la unidad y la movilización fueron fundamentales para alcanzar el acuerdo.

Este acuerdo representa un hito histórico para el movimiento sindical colombiano, consolidando conquistas laborales estructurales y fortaleciendo el bienestar de las comunidades y la defensa de Ecopetrol. La unidad de la clase obrera demuestra, una vez más, que la movilización digna y organizada es el camino para defender los derechos laborales y los recursos estratégicos de la nación”, señaló el sindicato.

Con este acuerdo concluye oficialmente el conflicto colectivo entre la USO y Ecopetrol, cerrando un proceso de negociación que se extendió durante varias semanas y que, según el sindicato, deja importantes conquistas laborales para el sector petrolero colombiano.

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USO y Ecopetrol alcanzan acuerdo histórico
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