"Vamos a poner las relaciones con Colombia en el máximo nivel": canciller de Perú

El canciller de Perú, Carlos Espá, quien encabeza la delegación peruana en la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali, en representación de la presidenta Keiko Fujimori, habló en exclusiva con Blu Radio y reveló que ambos gobiernos buscarán llevar la relación bilateral a su punto más alto, tras sostener una serie de encuentros con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y con el canciller designado, Omar Bula Escobar.

Al preguntarle sobre cómo será la línea de trabajo entre los gobiernos de De La Espriella y Fujimori, Espá fue enfático: "Vamos a poner el nivel de las relaciones con Colombia en el máximo nivel".

El canciller destacó: "Estamos muy ilusionados con el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. Tenemos muchas coincidencias en materia de seguridad, en materia de integración comercial, de integración financiera a través de la Alianza del Pacífico, también de integración a través de la Comunidad Andina. Se han, de alguna manera, alineado los astros de manera muy favorable. Yo creo que es una situación, una coyuntura histórica".

El canciller destacó además lo que describió como una coincidencia regional inédita: "Realmente, nunca en América Latina ha habido tantos gobiernos que estamos todos enfocados en la misma línea, que es la línea de la modernidad, del progreso, de la inclusión de todos nuestros ciudadanos".



Y tuvo palabras para resaltar la labor de sus interlocutores colombianos: "Estamos muy ilusionados también de tener personas tan preparadas, de tan alto nivel político e intelectual, como es el canciller y como es el vicepresidente".

Sobre los temas específicos que ambos gobiernos abordarán en esta nueva etapa, el canciller precisó que aún se trata de una primera conversación, pero adelantó las prioridades.

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"La prioridad, como te repito, es el tema de la seguridad, la cooperación en seguridad, sobre todo en la frontera, a lo largo del Putumayo. El tema de la Alianza del Pacífico, el relanzamiento de la Alianza del Pacífico que va a ser en el mes de diciembre. La Comunidad Andina, que es tan importante para nosotros".

Espá agregó: "Estamos seguros de que en todos estos ámbitos vamos a trabajar de manera acelerada para llevar adelante estas relaciones al más alto nivel, que es lo que queremos Colombia y el Perú, siendo países hermanos, y también para poder tener este diálogo fluido entre los cancilleres, que ya prácticamente somos amigos".

La visita del canciller peruano se enmarca en una agenda que incluye, además del encuentro con las autoridades colombianas, reuniones bilaterales con sus homólogos de España, Israel, Bolivia y Suecia, aprovechando la presencia de delegaciones internacionales en la posesión presidencial.