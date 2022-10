Varias industrias de EE.UU. piden veto para ingreso de Colombia a la OCDE

La Exministra de Comercio, María Claudia Lacouture, dijo que los reparos de algunos sectores de Estados Unidos al ingreso de Colombia a la OCDE no se han podido solucionar, no por falta de voluntad, sino por las actuales circunstancias del país.

“Colombia, desde el acuerdo comercial, se establecieron algunos compromisos que no se han resuelto. Esto no quiere decir que no haya voluntad por parte del país, sino que el contexto ha impedido avanzar en ello”, expresó en BLU Radio.

Publicidad

En ese sentido, la exministra manifestó que, en este momento, ve difícil el ingreso al organismo si se tiene en cuenta que varias industrias importantes de Estados Unidos se oponen al mismo.

Vea aquí: Colombia le aclarará a Estados Unidos dudas sobre proceso de ingreso a la OCDE

“No son unas cuantas empresas. Son un grupo muy importante que está relacionado con farmacéuticas, transporte y otros temas como el laboral”, expresó.

El Gobierno de Colombia defenderá este jueves en Washington su intención de ingresar a la organización.

Publicidad

Lo ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez, lidera la delegación que visitará al Representante de la Oficina Comercial de EE.UU., Robert Lighthizer, a quien le pedirán el beneplácito de la Administración Trump para acceder a este grupo de países caracterizados por altos estándares en prácticas económicas.

Aunque EE.UU. no toma unilateralmente esta decisión, su apoyo es fundamental dentro de la OCDE.

Publicidad

El pasado 14 de febrero el Representante Lighthizer le envió una carta a la ministra Gutiérrez solicitando que el Gobierno de Colombia atienda tres aspectos: acabar con el programa de chatarrización antes de la reunión del Comité de Comercio de la OCDE que se realizará en París el próximo mes, que el Congreso colombiano modifique leyes sobre propiedad intelectual, y que se aborden preocupaciones de la industria farmacéutica estadounidense.

Esta carta ha sido respaldada por otras misivas firmadas por conglomerados de empresas estadounidenses, y también el congresista republicano Leonard Lance.

El congresista Leonard Lance del Partido Republicano de los Estados Unidos envió una carta a una oficina en ese país encargada de revisar los acuerdos con otras naciones en la que afirma que se encuentra preocupado porque, según él, varios problemas de tratados comerciales en Colombia siguen sin resolverse.

Publicidad