Venezolanos expulsados no son ningunos angelitos: ministro de la Presidencia

estos dos venezolanos “no eran ningunos angelitos” y por eso le pide al Centro Democrático que estudie y revoque la posibilidad de adelantar una moción de censura al canciller María Ángela Holguín.

“Hay quienes los visten con túnicas blancas y no con uniformes camuflados, tienen alitas pero aparecen con fusiles. Yo creo y apelo al buen sentido de la política para que el Centro Democrático y así se lo manifieste al doctor Oscar Iván Zuluaga, no hay lugar a que confrontemos con relación a estos temas en una moción de censura cuando quiera que ha quedado evidenciado que el país no quiere ninguna forma adicional de violencia”, dijo el ministro de la Presidencia.

Cabe recordar que los jóvenes venezolanos Lorent Saleh y Gabriel Valles fueron expulsados por Migración Colombia aduciendo conductas que ponían en riesgo la seguridad del país.

“Es evidente que en este caso los venezolanos estaban en actividades contrarias a las leyes de inmigración”, finalizó el ministro Néstor Humberto Martínez.