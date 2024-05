Policía de Toronto investiga tiroteo cerca de la casa del rapero Drake

La Policía canadiense acordonó este martes la casa en Toronto del rapero Drake, que está enfrascado en una agria disputa con el músico estadounidense Kendrick Lamar, tras un tiroteo en las cercanías en el que un hombre resultó gravemente herido.

El tiroteo se produjo alrededor de las 2:10 hora local (6:10 GMT) en Bridle Path, uno de los barrios más exclusivos de Toronto, donde Drake, de 37 años, construyó una mansión de 4.650 metros cuadrados.

La Policía de Toronto, que ha acordonado un área alrededor de la mansión de Drake, informó que está investigando el tiroteo aunque no ofreció detalles sobre la persona herida o los supuestos autores de los disparos.



El incidente se produce cuando el enfrentamiento entre Drake y Kendrick Lamar se ha agravado en los últimos días.

El sábado pasado, Lamar dio a conocer la canción 'Not Like Us', en la que el rapero californiano repitió acusaciones de hace una década de que Drake es un pederasta y tiene una hija secreta a la que se niega a reconocer.

Publicidad

En el video de 'Not Like Us' colgado en YouTube, Lamar puso una imagen de la mansión de Drake en Toronto ilustrada con los iconos que se utilizan habitualmente para marcar la presencia de pederastas condenados.

Pocos después de 'Not Like Us', Drake dio a conocer su respuesta con otra canción, 'The Heart Part 6', en la que niega ser un pederasta a la vez que se refiere a la novia de Lamar, Whitney Alford.



Drake y Lamar llevan años enfrentados, con acusaciones e insultos mutuos. Poco antes de subir 'Not Like Us', Lamar publicó 'Meet the Grahams', en la que castigó sin piedad a la familia de Drake, incluidos sus padres así como a su hijo de 6 años, Adonis.

Publicidad

En 'Meet the Grahams', Lamar también acusaba a Drake de ser adicto al juego y emplear a personas condenadas por delitos sexuales.

Aunque en sus inicios, Drake y Lamar eran amigos, en 2013 la relación se torció cuando el de Compton se refirió a Drake y otros raperos en una canción con Big Sean.

Pero la rivalidad estalló con toda virulencia cuando Drake publicó el año pasado 'First Person Shooter', en la que una canción de J. Cole puso al mismo nivel la calidad de Drake y Lamar, algo que este último consideró una ofensa.