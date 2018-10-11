En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela
Avión desaparecido en Catatumbo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Drake

Drake

  • Drake, uno de los solteros más codiciados.jpg
    Drake, uno de los solteros más codiciados
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Acusan al rapero Drake de usar una plataforma de apuestas para inflar sus reproducciones

    Junto a Drake, también fueron acusados el influencer Adin Ross y un tercer supuesto cómplice identificado como George Nguyen.

  • Drake, uno de los solteros más codiciados.jpg
    Drake, uno de los solteros más codiciados
    Foto: AFP
    Sociedad

    Drake demanda a Universal por difundir canción que lo acusa de pedófilo

    Abogados del artista argumentan que las acusaciones en la canción llevaron a que en mayo de 2024 un grupo de personas se desplazara hasta la vivienda de Drake en Toronto y abriera fuego contra ella.

  • Drake, uno de los solteros más codiciados.jpg
    Drake, uno de los solteros más codiciados
    Foto: AFP
    Mundo

    Policía de Toronto investiga tiroteo cerca de la casa del rapero Drake

    La Policía de Toronto, que ha acordonado un área alrededor de la mansión de Drake, informó que está investigando el tiroteo aunque no ofreció detalles sobre la persona herida o los supuestos autores de los disparos.

  • Drake, uno de los solteros más codiciados.jpg
    Drake, uno de los solteros más codiciados
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Podrían demandar a Drake por recrear la voz de Tupac con inteligencia artificial

    Tras el lanzamiento del tema, que salió el 19 de abril, Snoop Dogg subió un video a Instagram con una variedad de emoticonos aparentemente indicando desconcierto.

  • Drake Bell.jpg
    Drake Bell //
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Drake Bell confiesa haber sido víctima de abuso cuando estaba en Nickelodeon

    El relato de Drake Bell da cuenta que un empleado de Nickelodeon abusó de él durante las grabaciones de la serie; además, no solo él era víctima de ese tipo de situaciones.

  • Kim Kardashian - Drake - Shakira.jpg
    Kim Kardashian - Drake - Shakira.
    Foto: AFP
    Sociedad

    Estos son los famosos solteros más codiciados: Colombia, presente en la lista

    Luego de rupturas mediáticas hasta romances fugaces, estos son algunos los famosos solteros más codiciados.

  • Drake, uno de los solteros más codiciados.jpg
    Drake, uno de los solteros más codiciados
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Drake regaló 50.000 dólares en uno de sus conciertos a joven que tenía el corazón roto

    Todo comenzó cuando uno de sus seguidores levantó un cartel que llamó la atención del cantante, quien se detuvo a leerlo en voz alta.

  • Drake, uno de los solteros más codiciados.jpg
    Drake, uno de los solteros más codiciados
    Foto: AFP
    Sociedad

    Rapero Drake se aleja de la música "un año o más" para "concentrarse" en su salud

    Drake aclaró que no era "nada grave" y explicó que tiene "todo tipo de problemas estomacales" desde hace varios años. El anuncio de alejarse de los escenarios lo da el mismo día del lanzamiento de su nuevo álbum.

  • Drake y The Weeknd Foto AFP.jpg
    Drake y The Weeknd //
    Foto AFP
    Tecnología

    Inteligencia artificial crea canción de Drake y The Weeknd, es viral y ahora preocupa a la industria

    Esta canción creada con inteligencia artificial ha causado gran preocupación en la industria de la música pues ya no se necesitaría ni talento para crear música. ¿Será el fin de la música como la conocemos?

  • Drake Bell.jpg
    Drake Bell
    Foto: AFP
    Mundo

    El reconocido actor Drake Bell, quien estaba reportado como desaparecido, fue hallado con vida

    El reconocido actor Drake Bell se dio a conocer de manera internacional con la serie "Drake & Josh".

CARGAR MÁS

Publicidad