-
Acusan al rapero Drake de usar una plataforma de apuestas para inflar sus reproducciones
Junto a Drake, también fueron acusados el influencer Adin Ross y un tercer supuesto cómplice identificado como George Nguyen.
-
Drake demanda a Universal por difundir canción que lo acusa de pedófilo
Abogados del artista argumentan que las acusaciones en la canción llevaron a que en mayo de 2024 un grupo de personas se desplazara hasta la vivienda de Drake en Toronto y abriera fuego contra ella.
-
Policía de Toronto investiga tiroteo cerca de la casa del rapero Drake
La Policía de Toronto, que ha acordonado un área alrededor de la mansión de Drake, informó que está investigando el tiroteo aunque no ofreció detalles sobre la persona herida o los supuestos autores de los disparos.
-
Podrían demandar a Drake por recrear la voz de Tupac con inteligencia artificial
Tras el lanzamiento del tema, que salió el 19 de abril, Snoop Dogg subió un video a Instagram con una variedad de emoticonos aparentemente indicando desconcierto.
-
Drake Bell confiesa haber sido víctima de abuso cuando estaba en Nickelodeon
El relato de Drake Bell da cuenta que un empleado de Nickelodeon abusó de él durante las grabaciones de la serie; además, no solo él era víctima de ese tipo de situaciones.
-
Estos son los famosos solteros más codiciados: Colombia, presente en la lista
Luego de rupturas mediáticas hasta romances fugaces, estos son algunos los famosos solteros más codiciados.
-
Drake regaló 50.000 dólares en uno de sus conciertos a joven que tenía el corazón roto
Todo comenzó cuando uno de sus seguidores levantó un cartel que llamó la atención del cantante, quien se detuvo a leerlo en voz alta.
-
Rapero Drake se aleja de la música "un año o más" para "concentrarse" en su salud
Drake aclaró que no era "nada grave" y explicó que tiene "todo tipo de problemas estomacales" desde hace varios años. El anuncio de alejarse de los escenarios lo da el mismo día del lanzamiento de su nuevo álbum.
-
Inteligencia artificial crea canción de Drake y The Weeknd, es viral y ahora preocupa a la industria
Esta canción creada con inteligencia artificial ha causado gran preocupación en la industria de la música pues ya no se necesitaría ni talento para crear música. ¿Será el fin de la música como la conocemos?
-
El reconocido actor Drake Bell, quien estaba reportado como desaparecido, fue hallado con vida
El reconocido actor Drake Bell se dio a conocer de manera internacional con la serie "Drake & Josh".