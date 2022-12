Venezolanos ven prensa colombiana para informarse sobre su país: Revista Semana

El director de la Revista Semana, Alejandro Santos, confesó que no le sorprende “la ofensiva verbal” del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en contra de la prensa colombiana, como el ataque que ha recibido su medio.



“No me sorprende, teniendo en cuenta lo que ha pasado con los medios de comunicación en Venezuela. El presidente Maduro debería muchísimo más por solucionar los problemas de su país”, comentó Santos.



Además, el director del semanario enfatizó en que “los venezolanos acuden a la prensa colombiana para saber lo que está pasando en su país”.



Dijo que tienen una importante circulación de la revista en Venezuela, por lo que su labor siempre ha sido dejar en evidencia la crisis que enfrenta el vecino país con el Gobierno de Nicolás Maduro.



“Para Colombia lo que pasa en Venezuela es muy importante, por lo que es claro que la prensa en Colombia hable cada vez de la situación que está pasando en el vecino país”, manifestó.



“Lo único que estamos haciendo es informando y asumiendo una posición crítica”, agregó.



Finalmente, Alejandro Santos lamentó que las voces críticas de la prensa de Venezuela “se han ido apagando de manera aterradora”, por lo que procuran mantener “una relación muy cercana con lo que queda del periodismo venezolano”.



Confesó que la Revista Semana no mantiene ninguna interlocución con los miembros del Gobierno de Nicolás Maduro, pues “cuando a usted lo ven como un enemigo y no un factor importante en una democracia, es muy difícil mantener un diálogo”.



Cabe recordar que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió a los pueblos de su país y al de Colombia que rechacen la “campaña de odio” que, aseguró, mantiene “la oligarquía mediática” del país limítrofe contra el suyo.



“Llamo a nuestros pueblos de Colombia y Venezuela a salirle al paso a esta campaña de odio y mentiras contra Venezuela”, ya que “no podemos seguir aceptando que la oligarquía mediática colombiana siga mintiendo y sembrando odio sobre Venezuela”, escribió en la red social Twitter.



Tildó de “aberración total” dicha campaña que proyecta una imagen infernal de Venezuela, agregó.



Con EFE