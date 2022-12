Venezuela no puede servir de refugio de integrantes de grupos terroristas: canciller

Desde el Palacio de San Carlos, Holmes Trujillo indicó que no han recibido el pedido de extradición del diputado Julio Borges, que hizo el Gobierno de Venezuela acusándolo de coordinar un atentado para asesinar al presidente Nicolás Maduro.

“Hasta esta mañana se me dijo que la solicitud de extradición de Julio Borges no ha llegado formalmente. Si va a llegar o no, no sé. Si llega analizaremos lo que se presenta. Si no, el tema queda superado”, indicó el canciller.

Sobre los actos terroristas del ELN en la frontera, Holmes fue enfático en que solicitarán al Gobierno del país vecino para que no los resguarde: “Reclamamos permanentemente que Venezuela no sirva de refugio a integrantes de organizaciones terroristas”.

El nuevo Gobierno fortalecerá el fondo de atención a los migrantes en la frontera y designará un enviado especial que coordine las ayudas y los trámites necesarios con el vecino país.

Holmes confirmó también la salida de Colombia de Unasur como lo había anunciado el presidente Duque en campaña.

“La nota sobre el retiro de Unasur está lista no se ha enviado. Estamos esperando el fruto del diálogo con otros países para hacerlo en conjunto con Perú, Argentina, Chile y otras naciones”.

Dijo que esperarán a los otros países, pero que en caso de no lograr el consenso presentarán la nota de retiro individualmente.