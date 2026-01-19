En vivo
Gobierno mantiene a Camilo Pineda como facilitador en diálogo entre bandas 'Costeños' y 'Los Pepes'

Gobierno mantiene a Camilo Pineda como facilitador en diálogo entre bandas ‘Costeños’ y ‘Los Pepes’

A pocas horas de que finalice la tregua entre ‘Costeños’ y ‘Pepes’, el Gobierno dice que mantiene abierto el proceso de paz urbana con estructuras criminales y enfatizó que traslados de los cabecillas de estas estructuras a Barranquilla siguen aplazados.

castor y palomino.png
Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, dándose las manos después de firmar un nuevo cese al fuego.
Tomado de transmisión de RTVC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de ene, 2026

