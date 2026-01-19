En vivo
Incendios sin control en el sur de Chile dejan 19 muertos y miles de evacuados

Incendios sin control en el sur de Chile dejan 19 muertos y miles de evacuados

El último reporte oficial cifró en 1.500 las personas damnificadas; en 325 las viviendas destruidas y en más de 1.000 las casas dañadas.

