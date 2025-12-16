En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reforma a la salud
Paro ELN
Paloma Valencia
Carlos Ramón González

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / "Tendrá nuestro apoyo": nuevo presidente de Chile sobre eventual intervención de EE.UU. en Venezuela

"Tendrá nuestro apoyo": nuevo presidente de Chile sobre eventual intervención de EE.UU. en Venezuela

Además, expresó que una eventual intervención estadounidense en Venezuela solucionaría "a todo Latinoamérica, a todo Sudamérica, un problema gigantesco, incluso a países de Europa".

Publicidad

Publicidad

Publicidad