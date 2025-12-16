"Tendrá nuestro apoyo": nuevo presidente de Chile sobre eventual intervención de EE.UU. en Venezuela

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, anunció este martes su apoyo a una potencial intervención de Estados Unidos en Venezuela para resolver "problemas" y "una situación puntual generada por un narcodictador".

"No nos corresponde a nosotros solucionarlo, pero el que lo haga va a contar con nuestro apoyo", afirmó Kast al ser preguntado en una conferencia de prensa, en Buenos Aires, por una eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela.

"Yo apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, una narcodictadura. Nosotros claramente no podemos intervenir en eso, porque somos un país pequeño, pero somos victimas del terror que implica tener una dictadura", añadió el presidente electo.

Además, expresó que una eventual intervención estadounidense en Venezuela solucionaría "a todo Latinoamérica, a todo Sudamérica, un problema gigantesco, incluso a países de Europa".



José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile Foto: EFE

Por otra parte, instó a "todos los organismos internacionales y todos los países que dicen respetar las políticas internas de cada país a cumplir con ese principio".

"Las reglas internas de Venezuela son claras: hubo una elección democrática y alguien se la robó, y ese alguien es el señor (Nicolás) Maduro. No tiene la legitimidad democrática para ejercer como pseudopresidente de esa nación. Esto requiere un acuerdo internacional, que es evidente. Se robaron una elección. ¿Qué dicen los organismos internacionales?", agregó.

Kast acusó además a Maduro de negar la entrada a los venezolanos migrantes que quieren regresar al país, aseguró que el mandatario prefiere que se queden en el extranjero y continúen enviando remesas y anticipó: "Las remesas de los irregulares no van a llegarle más".

Conflicto entre Venezuela y Estados Unidos Foto: AFP, referencia

Esta declaración sigue al anuncio de que ha mantenido conversaciones con otros presidentes de la región con la intención de crear un "corredor humanitario" para devolver migrantes irregulares a sus países de origen.

El presidente electo de Chile defendió durante su campaña medidas como la construcción de muros y vallas en las fronteras del país, el uso de la violencia contra el narcotráfico, una reducción millonaria del gasto público y la expulsión masiva de migrantes irregulares que se encuentran en el país.