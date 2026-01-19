En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio gasolina
Accidente de trenes España
Incendios en Chile
Guaviare

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Primera reducción del precio de la gasolina será de 300 pesos, anuncia el Gobierno

Primera reducción del precio de la gasolina será de 300 pesos, anuncia el Gobierno

Los ajustes serían graduales y el primero se dará en febrero.

Publicidad

Publicidad

Publicidad