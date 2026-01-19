Primera reducción del precio de la gasolina será de 300 pesos, anuncia el Gobierno

El Ministerio de Hacienda confirmó la reducción inicial de 300 pesos por galón en el precio de la gasolina corriente a partir del 1 de febrero. Esta medida, según el Gobierno, responde al saneamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y a la caída en los precios internacionales del petróleo y del dólar.

La disminución, de acuerdo con lo argumentado por el Ejecutivo, se debe principalmente a una baja superior al 17% en el precio del dólar, que pasó de alrededor de 4.400 pesos el año pasado a cerca de 3.700 pesos actuales, y a una caída del 23% en el barril de petróleo, que se ubica en unos 62 dólares. Además, el cierre gradual del déficit del FEPC, acumulado por años de subsidios no focalizados, permite estos ajustes sin generar nueva deuda fiscal, ha dicho el presidente Gustavo Petro. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, han destacado que esta decisión técnica busca alinear los precios locales con el mercado internacional de manera responsable.

Seremos el primer gobierno en la historia reciente que reduce el precio de la gasolina con cuentas claras, sin mentiras fiscales y poniendo por delante el bienestar de las familias y de los consumidores comentó Palma.

Actualmente, los precios de la gasolina corriente varían por ciudad debido a factores logísticos y tributarios. En Bogotá se ubica en 16.491 pesos por galón, en Medellín en 16.412 pesos, en Cali en 16.502 pesos, en Barranquilla en 16.126 pesos y en Cartagena en 16.083 pesos. Con la reducción de 300 pesos, estos valores descenderían a aproximadamente 16.191 pesos en Bogotá, 16.112 en Medellín, 16.202 en Cali, 15.826 en Barranquilla y 15.783 en Cartagena. Ciudades como Pasto (14.247 pesos actuales) y Cúcuta (14.400 pesos) mantienen precios más bajos, pero también se verán beneficiadas.

Precio gasolina en Colombia enero 2026

Bajada gradual del precio de la gasolina

El Gobierno enfatiza que los recortes serán progresivos, similares a los incrementos previos que elevaron la gasolina por encima de los 16.000 pesos para estabilizar las finanzas públicas. Expertos como Sergio Cabrales y Felipe Campos estiman que, considerando los niveles actuales de petróleo y dólar, el precio ideal rondaría los 13.000 pesos por galón, lo que implicaría reducciones adicionales de hasta 3.000 pesos en total a lo largo del tiempo. Esta estrategia evita fluctuaciones abruptas y prioriza la sostenibilidad fiscal, corrigiendo distorsiones históricas donde la gasolina subsidiaba al diésel.



El anuncio llega tras incrementos recientes, como el de 90 pesos por galón en enero de 2026, y responde a la promesa del presidente Gustavo Petro de bajar precios una vez ordenadas las cuentas del FEPC. Durante más de dos años, los consumidores de gasolina han pagado un sobrecosto de 2.000 a 3.000 pesos por galón para compensar subsidios en otros combustibles, situación que ahora se revierte gradualmente.