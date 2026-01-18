En vivo
Fedetranscarga alerta sobre posible aumento de diésel tras baja de precios de la gasolina

El gremio pide al Gobierno nacional cumplimiento con acuerdos de la mesa de concertación de septiembre del 2024 y asegura que el aumento de los combustibles no puede basarse en decisiones netamente políticas.

acpm (1).jpg
Alertan sobre posible aumento del diésel.
Foto: MinTransporte, Freepik.
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 18 de ene, 2026

