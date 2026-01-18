Fedetranscarga alerta sobre posible aumento de diésel tras baja de precios de la gasolina

La disminución en el precio de la gasolina en Colombia generó preocupación en el sector transportador de carga, que advierte un posible efecto contrario sobre el precio del diésel. Desde Fedetranscarga señalan que el Gobierno había mantenido estable el valor del ACPM porque los altos precios de la gasolina estaban compensando el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Por lo que, alertan que, si la gasolina continúa bajando, el Gobierno podría optar por incrementar el precio del diésel para cubrir ese desbalance.

El gremio advirtió que un aumento del diésel tendría consecuencias graves no solo para el transporte de carga y de pasajeros intermunicipales, sino también para la industria agrícola, el sector productivo en general y para los municipios que no cuentan con interconexión eléctrica, los cuales dependen de plantas diésel para su funcionamiento. Recordaron que la maquinaria pesada, los camiones y gran parte del transporte nacional operan con este combustible.

Actualmente, el precio promedio del combustible en Estados Unidos se ubica en 2,83 dólares por galón, lo que al cambio representaría cerca de 10.500 pesos colombianos, por debajo de los más de 16.000 pesos que se pagan en Colombia.

Según la federación, esto implica que en el país el combustible es cerca de un 60 % más costoso que en Estados Unidos, pese a que el salario mínimo en ese país supera los seis millones de pesos, mientras que en Colombia ronda los dos millones. Fedetranscarga recordó además que cuando inició el actual Gobierno, el precio de la gasolina estaba alrededor de 10.160 pesos, y que hoy supera los 16.400 pesos, lo que representa un incremento cercano al 62 %, un dato que, aseguran, no puede pasarse por alto ahora que se anuncia una reducción



Fedetranscarga también puso sobre la mesa el peso que tiene el combustible en los costos del sector. Según cálculos del Dane realizados en 2015, el diésel representaba el 41,6 % del costo total de operación de un vehículo de carga. Sin embargo, el gremio señaló que estos indicadores no se han actualizado en más de 10 años y que, con los incrementos recientes y la política de fijar precios con referencia internacional, ese porcentaje podría estar hoy por encima del 45 % del costo total de operación de un camión en cualquier ruta del país.

ACPM en Colombia. Foto: Ministerio de Transporte.

Ante este panorama, el gremio reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se instalen las mesas técnicas prometidas desde septiembre de 2024, tras el paro transportador, con el fin de definir una fórmula de precios acorde con la realidad del país como productor y refinador de combustibles. Señalan que esta promesa sigue sin cumplirse y que es necesario ser transparentes con los costos reales de extracción, refinación y comercialización del ACPM y la gasolina.

“Colombia necesita una claridad total sobre las condiciones bajo las cuales se fijan los precios de combustibles en el país. Las decisiones de los precios de los combustibles gasolina y ACPM no pueden continuar siendo decisiones estrictamente políticas. Esas decisiones tienen que acomodarse a la técnica y a estudios muy serios de productividad y obviamente la industria petrolera” señaló Pedro Cuervo, presidente de Fedetranscarga.

La organización pidió mayor inversión en las refinerías nacionales para reducir la dependencia de importaciones y de los precios internacionales. Para el gremio, el país necesita reglas claras y coherentes que garanticen combustibles a precios justos, teniendo en cuenta que el transporte y la economía colombiana se mueven, en gran medida, sobre ruedas y con diésel.