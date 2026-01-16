En vivo
Economía  / Desde el 1 febrero bajaría el precio de la gasolina en Colombia, según minminas

Desde el 1 febrero bajaría el precio de la gasolina en Colombia, según minminas

El anuncio se produce luego de que el presidente Gustavo Petro explicara que la disminución en los precios sería posible gracias al pago de la deuda acumulada del FEPC.

