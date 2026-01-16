Desde el 1 febrero bajaría el precio de la gasolina en Colombia, según minminas

El precio de la gasolina en Colombia podría comenzar a disminuir a partir del próximo 1 de febrero, según confirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en línea con lo anunciado previamente por el presidente Gustavo Petro. La reducción, de concretarse, marcaría un giro en la política de combustibles del país tras varios años de incrementos sostenidos.

De acuerdo con el ministro Palma, el Gobierno espera que desde esa fecha los consumidores empiecen a notar una baja real en el valor del combustible en las estaciones de servicio. El funcionario aseguró que esta reducción no obedece a subsidios temporales, sino a un manejo estructural del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el cual durante años generó una alta carga fiscal para el Estado.

“El presidente lo ha señalado y es una muy buena noticia. Yo espero el próximo 1 de febrero estar en una estación de servicio mostrando que en efecto va a empezar a bajar el combustible, ya no de forma ficticia como lo hicieron gobiernos anteriores, subsidiando la gasolina con el presupuesto de todos los colombianos, sino de una forma real”, afirmó Palma.

En ese sentido, destacó que la actual administración decidió “coger el toro por los cachos” y desmontar gradualmente los subsidios, para administrar correctamente el FEPC.



El anuncio se produce luego de que el presidente Gustavo Petro explicara que la disminución en los precios sería posible gracias al pago de la deuda acumulada del FEPC y al fortalecimiento del peso colombiano frente al dólar, dos factores clave que inciden directamente en la estructura de costos de los combustibles en el país.

BLU Radio, Gasolina referencia / Foto: Pixabay

Además, el jefe de Estado defendió recientemente la emisión de bonos en dólares realizada por su Gobierno, señalando que el crédito se obtuvo a una tasa del 5,9 % y no del 12 %, como afirmó el expresidente Álvaro Uribe. Petro sostuvo que su administración ha asumido responsabilidades financieras heredadas y que estas decisiones buscan sanear las finanzas públicas para generar alivios económicos, como la reducción en el precio de la gasolina.

De concretarse la baja anunciada, el Gobierno espera que el impacto se refleje no solo en el bolsillo de los ciudadanos, sino también en los costos de transporte y en la inflación, uno de los temas que más preocupa a los hogares colombianos.