Petro anuncia que el precio de la gasolina comenzaría a bajar tras pago de deuda del FEPC

En medio de una discusión en redes sociales con el expresidente Álvaro Uribe, el presidente Gustavo Petro anunció que los precios de la gasolina en Colombia comenzarían a bajar en los próximos meses.

Según el mandatario, esta reducción sería posible gracias al pago de la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y al fortalecimiento del peso colombiano frente al dólar.

El pronunciamiento se dio luego de que el jefe de Estado defendiera la emisión de bonos en dólares realizada por su Gobierno, asegurando que el crédito se tomó a una tasa del 5,9 % y no del 12 %, como lo habría señalado el exmandatario Uribe. Petro insistió en que su administración asumió responsabilidades financieras heredadas del gobierno anterior.

A través de su cuenta en X, el presidente afirmó: “Su amigo Duque nos dejó una deuda de 70 billones de pesos del subsidio a la gasolina que nos dejó, nosotros la pagamos completica en mi Gobierno y, al contrario que hicieron ustedes, le entregaremos un superávit en el FEPC al próximo Gobierno. Siempre hay diferencia en que recibamos de Duque un FEPC con una deuda de 70 billones y la entreguemos con superávit ahora, debería felicitarnos expresidente Uribe”.



Precio de la gasolina en Colombia. Foto: AFP.

No obstante, el anuncio se produce pocos días después de un nuevo incremento en los precios. Desde el jueves 1 de enero de 2026 entró en vigencia un aumento en la gasolina corriente y el diésel (ACPM). El ajuste fue de $90 por galón para la gasolina corriente y de $99 por galón para el ACPM, en promedio a nivel nacional, frente a los precios que regían hasta el 31 de diciembre de 2025.