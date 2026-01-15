En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Petro anuncia que el precio de la gasolina comenzaría a bajar tras pago de deuda del FEPC

Petro anuncia que el precio de la gasolina comenzaría a bajar tras pago de deuda del FEPC

El mandatario explicó que esta reducción sería posible gracias al pago de la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y al fortalecimiento del peso colombiano frente al dólar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad