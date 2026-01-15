“Presidente Petro confunde dos tipos de tasa de interés”: ex minhacienda sobre deudas de Colombia

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo cuestionó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre el costo y la naturaleza del endeudamiento de Colombia, al señalar que el mandatario “está confundiendo dos tipos de tasas de interés” al referirse a la deuda pública del país.

En la entrevista aseguró que no es cierto que la deuda actual sea más barata o comparable en los términos que ha planteado el Gobierno.



¿Qué pasa con la deuda de Colombia?

Según explicó, existe una diferencia fundamental entre la tasa de interés a la que un país se endeuda en pesos y aquella a la que lo hace en dólares, y ambas —afirmó— han aumentado de manera significativa en los últimos años.

“Cuando uno compara inicios de 2022 con la fecha, el endeudamiento en pesos está creciendo en un 50 % o más y el endeudamiento en dólares está creciendo en más de un 35%”, sostuvo el exministro.

Para Restrepo, esto demuestra que la deuda se ha vuelto más costosa, no solo en términos absolutos, sino también en comparación con otros países de la región.



En ese sentido, afirmó que hoy Colombia paga tasas más altas que economías similares. De acuerdo con sus declaraciones, el país se está endeudando en dólares a 10 años con un costo 15% mayor que Brasil, 43% más alto que Chile y casi 50% más costoso que México.

“Claramente Colombia hoy se endeuda más caro y eso le absorbe una mayor proporción del presupuesto nacional para pagar intereses y no para lo que debería hacer, que es inversión social”, indicó.

Restrepo también comparó la reciente colocación de deuda externa por cerca de 5.000 millones de dólares con el endeudamiento adquirido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Iván Duque, operación que ha sido duramente criticada por el actual Ejecutivo.

Según el exministro, aunque los montos y plazos son similares, las condiciones financieras son sustancialmente distintas.

“El endeudamiento que acabamos de hacer es del orden de 5.000 millones de dólares, a cinco años, pagando una tasa de interés del 6,35%”, explicó. En contraste, recordó que el crédito con el FMI, por un monto y plazo semejantes, tenía tasas que oscilaban entre el 1% y el 2%.

“Esta nueva tasa es por lo menos un 500% más costosa”, afirmó, al tiempo que defendió la línea de crédito del Fondo como una herramienta clave para enfrentar los momentos más críticos de la pandemia.

Sobre los riesgos de la deuda denominada en dólares, Restrepo advirtió que, en el caso de los bonos internacionales, existe un riesgo cambiario que debe ser cubierto.

De lo contrario —según dijo— el país quedaría expuesto a un escenario de devaluación que encarecería aún más el servicio de la deuda.

Frente al argumento del Gobierno de que la reciente colocación demuestra confianza de los mercados en Colombia, el exministro fue escéptico.

Si bien reconoció que hay inversionistas dispuestos a prestar, afirmó que lo hacen porque el país está pagando tasas considerablemente más altas.

“El mercado le está prestando, sí, pero también le está cobrando y le está cobrando bastante”, señaló, al añadir que esa supuesta “cola” de inversionistas no necesariamente es una señal positiva.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: