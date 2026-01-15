En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / “Presidente Petro confunde dos tipos de tasa de interés”: ex minhacienda sobre deudas de Colombia

“Presidente Petro confunde dos tipos de tasa de interés”: ex minhacienda sobre deudas de Colombia

Según Restrepo, el país se está endeudando en dólares a 10 años con un costo 15% mayor que Brasil, 43% más alto que Chile y casi 50% más costoso que México.

Publicidad

Publicidad

Publicidad