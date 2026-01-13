Colombia hace la mayor emisión de deuda de su historia: casi 5.000 millones de dólares

El Gobierno de Colombia hizo este martes la emisión de deuda más grande de su historia con la colocación de tres nuevos bonos globales con vencimiento en 2029, 2031 y 2033, por un total de 4.950 millones de dólares, informó el Ministerio de Hacienda.

Según un comunicado de esa cartera, los bonos alcanzaron un cupón promedio del 5,93 % y con esta operación el país cubre gran parte de sus necesidades de financiamiento de 2026.

La mayor demanda fue la de los bonos con vencimiento en 2029, cuyo monto alcanzó los 2.000 millones de dólares, con un cupón del 5,375 %.

De los títulos de 2031 y 2033 se colocaron 1.475 millones de dólares en cada emisión, con cupones del 6,125 % y del 6,500 %, respectivamente, agregó el comunicado.



La emisión recibió órdenes de compra por cerca de 23.200 millones de dólares en su momento más alto, provenientes de inversionistas ubicados principalmente en Reino Unido y Estados Unidos, lo que confirma el apetito y confianza de los mercados en la gestión de la deuda pública colombiana Señaló esa cartera.

En la operación participaron más de 290 inversores, provenientes principalmente de Reino Unido (47 %), Estados Unidos (28 %), Colombia y Suiza (4 % cada uno), Emiratos Árabes Unidos y Perú (cada uno 2 %), entre otros países.

La exitosa demanda refleja una evidente confianza en el manejo responsable de las finanzas públicas de Colombia, así como una amplia y diversificada base de inversionistas Dijo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, citado en el comunicado.

Por su parte, el director de Crédito Público de esa cartera, Javier Cuéllar, resaltó que "el récord alcanzado en la construcción del libro de órdenes de inversionistas es producto de los buenos resultados obtenidos en la estrategia puesta en marcha durante 2025".

En los últimos meses, el Gobierno colombiano ha aumentado su nivel de endeudamiento también en moneda local con millonarias emisiones de Títulos de Tesorería (TES), incrementando de esa forma el déficit fiscal y la deuda pública, según sus críticos.