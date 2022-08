Vía proyecto de ley, buscan poner 'tatequieto' a abusos con contratos por prestación de servicios

En Colombia se ha vuelvo recurrente la vinculación al Estado o a las empresas privadas a través del contrato por prestación de servicios; sin embargo, esa modalidad está poniendo en desventaja a los trabajadores, que terminan perdiendo varios derechos, cuando se usa dicha modalidad para esconder relaciones laborales.

Ese es el análisis que hace el senador Alfredo Deluque, del Partido de La U, quien presentó un proyecto de ley que busca poner 'tatequieto' a los abusos que padecen los contratistas, tanto en el sector público como en el privado.

La iniciativa busca dar solución a tres temas principales que identificó el congresista: la cotización a pensión, el descanso remunerado y el tiempo real de prestación del servicio.

“Que las personas que estén vinculados por prestación de servicios que tengan como ingresos totales menos de tres salarios mínimos puedan acceder a una mesada pensional digna. Es importante porque empezamos a darle criterios de obligaciones que no están establecidos hoy en el contrato”, precisó Deluque.

En segundo lugar, está todo lo referente a la vinculación que muchas veces se concreta meses después de que el trabajador empieza a prestar sus servicios.

“La persona no puede empezar a trabajar hasta que el contrato por prestación de servicios esté legalmente firmado o establecido en la empresa, es decir, que haya sido formalizado. ¿Cuántas personas que trabajan por prestación de servicios trabajan los 12 meses del año y solamente les pagan 9 meses? Les dicen “espérese que ya le vamos a legalizar el contrato, espérese que esté el presupuesto” y los tienen así, y no les pagan lo que se debe, entonces, con el proyecto, no se puede trabajar en la empresa si no está el contrato completamente legalizado”, manifestó Deluque.

Finalmente, el congresista explicó que, luego de 90 días ininterrumpidos, la persona también tendría derecho a un descanso remunerado.

“Queremos que las empresas y el Estado no utilicen el contrato por prestación de servicios para esconder relaciones laborales de verdad. No se trata de que se acabe el contrato, porque hay situaciones donde tiene relevancia, pero ojalá se pueda desestimular la existencia de esos contratos”, concluyó Deluque.

