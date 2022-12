Vías inundadas y accidentes de tránsito tras fuerte aguacero en Medellín

Después de varios días de altas temperaturas, en la tarde de este viernes 21 de febrero cayó un fuerte aguacero en gran parte del Valle de Aburrá, que ocasionó varias inundaciones en vías y zonas residenciales.

Las principales afectaciones se presentaron en los deprimidos de Punto Cero, de la Terminal del Norte

, Feria de Ganado y en vías como la autopista Norte, la carrera 65 (por el puente de la Madre Laura) y en el barrio Tricentenario.

Vea aquí: Tomates contra el alcalde Daniel Quintero y el ingreso del Esmad a la UdeA

Publicidad

Esta situación causó complicaciones en la movilidad del norte de la ciudad, según lo reportó la Secretaría de Movilidad de Medellín.

Los hechos fueron atendidos por los organismos de atención de emergencias, al igual que las inundaciones que ciudadanos han reportado en redes sociales desde barrios como Manrique, El Bosque y Moravia.

Precisamente, Ricardo Mora, director del Dagrd, indicó que en estas zonas apoyaron en las labores de drenaje para acelerar la evacuación del agua.

Publicidad

Así mismo, señaló que durante la tarde recibieron

más de 60 llamadas a la línea 123 con reportes de inundaciones.

Entérese de: Representantes de víctimas de Mario Montoya denuncian persecución del Ejército

Los Bomberos Voluntarios de Medellín también atendieron el incidente registrado en la avenida Las Palmas, con un vehículo que se sale de la vía y choca contra un poste de energía. El conductor no resultó lesionado.

Publicidad

Por las fuertes lluvias de las últimas horas, un vehículo tipo campero se accidentó en la avenida Las Palmas, cerca al restaurante Chuscalito, y chocó contra un poste de energía. El hecho no dejó lesionados. EPM ya está en el sitio. Video: Guardianes Antioquia. #VocesySonidos pic.twitter.com/wMN9lCc1vx — BLU Antioquia (@BLUAntioquia) February 21, 2020

Por otra parte, el Sistema de Alertas Tempranas reportó aumentos considerables en los niveles del río Medellín a la altura del Aula Ambiental, Puente Machado de Bello y en Copacabana.

Publicidad