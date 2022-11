Vicefiscal dirige banda criminal para atacar al uribismo: José Obdulio Gaviria

José Obdulio Gaviria, senador del Centro Democrático, aseguró en Mañanas BLU que el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo “dirige una banda criminal para atacar al Centro Democrático”, con relación a las declaraciones del funcionario, quien afirmó que compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia contra él por el caso de la chuzadas.



“El vicefiscal dirige en la Fiscalía una banda criminal en contra del Centro Democrático, se dedica a la política. Va al Senado a hurgar y a maquinar cosas, no responde a los cuestiones. Actúan como activistas en contra del Centro Democrático”, dijo.



Gaviria aseguró que la entrega de la exdirectora del Das María del Pilar Hurtado, investigada por estos hechos, “significa que la trama entre un grupo de abogados, de la Fiscalía general, el presidente de la República, tuvo efectos”.



Además, dijo que gracias a esos movimientos lograron la nulidad del asilo político y que, gracias al viaje del presidente Juan Manuel Santos a Paris, se logró también la circular roja de la Interpol.



A la pregunta ¿quién cree que podría haber ordenado las ‘chuzadas’?, dado que ya algunos exfuncionarios del Gobierno de Álvaro Uribe han confesado su participación, Gaviria aseguró que para nadie es una duda que ellos “fueron presionados”.



“Muchas personas del entorno del presidente Uribe fueron sometidas, unas veces, a presiones y, otras veces, a halagos, hasta el punto de obligarlos de confesar lo que no tenían por qué confesar, como es el caso concreto de algunos funcionarios del DAS”, indicó.



En su caso, el senador dijo que la persecución del organismo acusador se ha dado desde la época del Gobierno Uribe y que la denunció a su debido tiempo.



En diálogo con Mañanas BLU, el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, aseguró que hubo una compulsa de copias contra el senador José Obdulio Gaviria por el escándalo de las 'chuzadas'.



“Por eso, como él ahora es congresista, es senador de la República, la Fiscalía ya no lo puede investigar ni seguir investigando, entonces nosotros le decimos a la Corte Suprema de Justicia: señores Corte Suprema de Justicia aquí hay una información determine usted si en este caso es procedente una investigación”, dijo el funcionario.