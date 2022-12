Viceministro del Interior se retracta por llamar “asesino” a Gustavo Petro

A través de su cuenta de Twitter, el viceministro del Interior, Juan Manuel Daza, se retractó y pidió disculpas por haber llamado “asesino” y “delincuente” al senador Gustavo Petro al finalizar la campaña presidencial el pasado 26 de junio.

En ese entonces, Daza no se desempeñaba como viceministro de relaciones políticas y trinó este mensaje:

“Qué tal, ahora Petro, que sí es asesino, que sí es un delincuente, sale a despotricar de quienes han defendido la democracia, de quienes siempre han respetado la ley. Gracias a Dios no ganó, nos hubieran esperado años de odios, de resentimientos #PetroSiembraOdio”.

Este miércoles, el congresista de la Colombia Humana citó ese trino y reaccionó:

“Sr @juanmadaza yo nunca he asesinado a nadie ni soy un delincuente. Me rebelé contra un Estado injusto y dictatorial como el del Frente Nacional y su Estado de Sitio. Ud. me calumnia y debe corregir de inmediato su información pública”, señaló Petro.

Luego de la ola de críticas, el funcionario del Ministerio del Interior se retractó a través del siguiente trino:



El 26 de junio de 2018 al final de la campaña política, escribí un trino calificando al excandidato @PetroGustavo como “asesino” y “delincuente”. Me retracto de esas afirmaciones y le ofrezco disculpas. — Juan Manuel Daza (@juanmadaza) August 15, 2018

