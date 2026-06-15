Vichada será clave en la nueva integración energética entre Colombia y Venezuela

El Gobierno nacional dio un paso clave hacia la reactivación de la interconexión eléctrica entre Colombia y Venezuela, una iniciativa que busca convertir al departamento del Vichada en un eje estratégico para la integración energética entre ambos países.

El anuncio fue realizado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, durante una jornada de trabajo en Puerto Carreño, donde destacó que el proyecto permitirá fortalecer la seguridad energética de la región y avanzar en soluciones estructurales para garantizar un servicio más confiable a las comunidades del departamento.

Imagen de referencia Foto: ImageFX

La iniciativa se suma a los avances técnicos y acuerdos binacionales que en los últimos meses han impulsado la reactivación del intercambio eléctrico entre ambas naciones.

“Vichada está llamado a convertirse en un territorio estratégico para la integración energética de Colombia con Venezuela. La interconexión binacional es una realidad sobre la que estamos avanzando para fortalecer la confiabilidad del servicio e impulsar el desarrollo económico de la región”, afirmó el ministro.



El proyecto forma parte de una inversión superior a los $89.900 millones destinada a ampliar la cobertura energética, fortalecer la infraestructura eléctrica y acelerar la transición hacia fuentes renovables en el departamento.

Dentro de esta apuesta se destaca la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica El Merey, que contará con una capacidad instalada de 5 megavatios y beneficiará a más de 1.600 usuarios en Puerto Carreño. Además, se desarrollan soluciones solares rurales, Ecoescuelas con sistemas fotovoltaicos y proyectos financiados con recursos de regalías.

Energía eléctrica. Foto: BBVA.

El gobernador del Vichada, Fulberto Guevara, calificó el anuncio como un hecho histórico para el departamento y destacó que la articulación entre el Gobierno nacional y las autoridades territoriales permitirá avanzar en soluciones de largo plazo para superar los problemas energéticos que durante décadas han afectado a la región.

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Con la futura reconexión eléctrica con Venezuela, el Gobierno espera garantizar una mayor estabilidad del servicio, fortalecer la soberanía energética y generar nuevas oportunidades de desarrollo para las comunidades fronterizas.