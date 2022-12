Víctor Maldonado quedó en libertad

El pasado 13 de enero, el juez 61 de garantías otorgó la libertad por vencimiento de términos. Sin embargo, le ordenó portar el brazalete electrónico.

En el desarrollo de la audiencia el abogado defensor, Iván Cancino, aseguró que pasaron 648 días y que la Fiscalía no ha definido la situación judicial de su cliente.

La fiscal del caso, Alexandra Ladino, expuso que tan solo han transcurrido 215 días, que no se puede tener en cuenta el tiempo en que Maldonado estuvo preso en España y que no ha podido hacer la acusación porque la defensa de los implicados en el descalabro financiero han pedido aplazamientos, nulidades y no han asistido a las audiencias.

El empresario, quien fue extraditado el 27 de noviembre de 2015, se declaró inocente de los delitos de captación masiva y habitual de dinero, estafa agravada, concierto para delinquir y negativa de reintegro imputados por la Fiscalía General.