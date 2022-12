Video: el primer baile de Sofía Vergara y Joe Manganiello como marido y mujer

La colombiana Sofía Vergara contrajo matrimonio en una espectacular ceremonia que se llevó a cabo en Florida, Estados Unidos, en medio de invitados de lujo. (Vea también: ¡Se casó! Así lució Sofía Vergara en su matrimonio con Joe Manganiello ).

La actriz de Modern Family compartió durante la noche varias fotografías de los momentos previos a la ceremonia y un video del primer baile junto a su esposo Joe Manganiello al ritmo de la canción ‘The Way You Look Tonight’.

La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia que empezó a las 7 de la noche, hora local (24.00 GMT), y entre sus invitados contó con celebridades como Reese Witherspoon, Channing Tatum, Roselyn Sanchez, Arnold Schwarzenegger y el productor Harvey Weinstein, según informa CBS News.

Al enlace han acudido compañeros de la serie que lanzó a la popularidad a la intérprete, Modern Family, tales como Eric Stonestreet, Jesse Tyler Ferguson, Ty Burell, Julie Bowen, Ed O'Neill y Ariel Winter.

La colombiana cruzó el pasillo de las manos de su hijo Manolo, ataviada en un vestido claro de larga cola y con joyas de Lorraine Schwartz, mientras que Manganiello escogió para la ocasión un esmoquin de John Varvatos. (Vea también: ¡Llegó la hora! Así se prepara Sofía Vergara para su boda con Joe Manganiello).

Con EFE.