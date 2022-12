Violación a conductora del SITP nunca sucedió: Palomino

La denuncia de la violación de una conductora de un bus del SITP en Bogotá sufrió un giro radical este lunes, pues las autoridades revelaron que encontraron algunas inconsistencias en los relatos de la víctima (Lea también: Conductora de bus del SITP fue violada por tres hombres ).

En rueda de prensa, el general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional, dijo que la mujer mintió por motivos personales.

“Ese hecho que conmovió a todos los colombianos nunca ocurrió. Esa supuesta violación nunca sucedió y se habría tratado de un hecho fingido muy seguramente por unos propósitos absolutamente personales”, dijo el oficial (Lea también: Policía ofrece $10 millones por responsables de violación a conductora del SITP ).

Además, a través de un comunicado, la Fiscalía informó que el proceso fue archivado luego de que "los investigadores descubrieran que todo era falso".



“Luego de 36 horas continuas de una investigación mancomunada de 60 funcionarios de la Policía Nacional; La Fiscalía General de la Nación, el Instituto de Medicina Legal, además de médicos y especialistas particulares, para dar con el paradero de los responsables del abuso sexual de que fue víctima una conductora del Sistema de Transporte Integrado de Bogotá, SITP, el proceso fue archivado luego de que los investigadores descubrieron que todo era falso”, dice (Lea también: Retrato hablado de uno de los presuntos violadores de conductora del SITP ).



Agrega que “en el transcurso de la investigación la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el grupo CAPIV GEDES iniciaron las indagaciones correspondientes, como la entrevista forense a la víctima, se ordenó su valoración médico legal, pruebas como exploración dactiloscópica y forense al vehículo, diligencia de retrato hablado de los posibles agresores, se reconstruyó el recorrido de la ruta, se inspeccionó el lugar de los hechos en aras de la ubicación de registros fílmicos, se realizaron entrevistas a los potenciales testigos y como quiera que se ofreció una recompensa, se verificaron 21 informaciones”



“Todo este trabajo dio como resultado que no se observó ningún desvió del automotor, en el sitio donde presuntamente los agresores, dos hombres y una mujer, detuvieron el vehículo, la agredieron sexualmente y posteriormente huyeron tampoco se encontró evidencia de los hechos en las cámaras de seguridad revisadas ni en las declaraciones de varias personas entrevistadas” (Lea también: Experto analiza situación de constantes hechos delictivos en buses del SITP ).



Además, asegura el organismo que ya compulsó copias contra la presunta víctima.



Esta es la información emitida por la Policía:

Desde la noche del pasado 23 de julio de 2015 a las 23:58 horas, cuando la funcionaria puso en conocimiento de las autoridades actos abusivos en contra de su integridad mientras culminaba la jornada laboral, la Policía Nacional activó los protocolos de protección y atención, cuando de mujeres víctimas de violencia se trata.

Equipos de investigación criminal, unidades capacitadas en resolver situaciones de violencia de género, personal de vigilancia de la Policía Metropolitana de Bogotá y del Comando del Departamento de Cundinamarca, en coordinación con la Fiscalía General, iniciaron las labores de búsqueda de los supuestos agresores, según las declaraciones y descripciones entregadas por la conductora.



Después de tres días de investigaciones, la mujer de 35 años confesó a la Policía Nacional, que no se presentó agresión sexual como inicialmente lo informó, y que por el contrario, mintió para buscar un beneficio personal. Tal revelación coincidió con la ausencia de hallazgos en las inspecciones, entrevistas y cotejos realizados por policía judicial, así como las inconsistencias detectadas en las versiones y la falta de claridad para elaborar los retratos hablados.



La Policía Nacional continuará con las investigaciones para tener absoluta claridad de los móviles y la condición personal de esta trabajadora del SITP, que la llevaron a formular una denuncia falsa.



De igual manera, agradece los gestos de solidaridad de la ciudadanía, y la movilización frente a un caso, que de ocurrir, merece el repudio y la unidad de toda la sociedad.



La Institución no escatimará esfuerzos y por el contrario llevará al máximo sus capacidades, cuando de proteger a la mujer y la infancia del país se trata. Así mismo, fortalecerá sus dispositivos en el transporte masivo y otros escenarios de atención para la convivencia ciudadana.



La Policía Nacional hace un llamado a la responsabilidad, sensatez y consciencia colectiva, para que no se incurra en falsas denuncias y se entienda la gravedad de estos reportes equivocados, que representan un desgaste para el aparato judicial y le restan efectividad al servicio de policía, ya que desorienta la atención de frentes sensibles para la seguridad de los colombianos.



Vale la pena recordar que por este tipo de conductas, la legislación penal dispone sanciones de tres a 12 años de cárcel.