Violencia en el fútbol, un problema social que nos toca a todos

hinchas de fútbol se deben analizar como una problemática social y no simplemente como un hecho coyuntural.

“La violencia en el fútbol podría decirse que no es más que una expresión del malestar de la sociedad, un malestar que está condicionado por una deficiencia en la garantía de los derechos”, comentó Rivero, quien aclaró que, no obstante, esto no es excusa para cometer actos violentos.

Propone este académico, “pensar en acciones integrales” que involucren a barristas, medios de comunicación, fuerza pública, futbolistas, dirigentes deportivos e incluso vendedores ambulantes que laboran en los alrededores de los estadios.

Explicó el antropólogo que las recientes decisiones de administraciones municipales de no prestar los estadios son soluciones coyunturales, mas no estructurales.

Añadió que atacar y acabar el fútbol por “actos de vandalismo y delincuencia cometidos con una camiseta puesta”, llevaría a que posteriormente también se acabe con expresiones como la música, la vestimenta o hasta las ideas políticas.