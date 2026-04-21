Violencia en Nariño pone en riesgo diálogos de paz, advierte jefe negociador del Gobierno

El jefe negociador del Gobierno en la mesa con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Armando Novoa, se pronunció tras los recientes hechos de violencia en el departamento de Nariño, donde se registraron enfrentamientos entre Comandos de la Frontera y la fuerza pública, así como un incidente con minas antipersonal que dejó varios menores de edad heridos.

El funcionario expresó su solidaridad con las víctimas y aseguró que estos hechos representan un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo.

“Quiero manifestar mi solidaridad con las familias de los militares fallecidos en este repudiable ataque de Comandos de la Frontera, que desconoce los acuerdos y los pactos que habíamos suscrito meses atrás en los diálogos de paz. Es un hecho que rompe los acuerdos, que coloca a Comandos de la Frontera en una situación insostenible en la mesa de diálogos de paz”, afirmó.

Frente al caso de los menores afectados por un campo minado, Novoa señaló que la situación también contradice compromisos pactados en ciclos anteriores de negociación.



“Igualmente, queremos solidarizarnos con los familiares de los menores y de los niños que fueron víctimas de minas antipersonales en el departamento de Nariño, que tuvieron la posibilidad de ser atendidos de manera humanitaria por unidades de la fuerza pública. Con esta acción también, la Coordinadora Nacional está demostrando que no ha cumplido los acuerdos que establecimos en el cuarto ciclo en el municipio de La Hormiga, Putumayo, cuando se comprometieron a un desminado en sus áreas de influencia”, agregó.

Finalmente, la delegación del Gobierno reiteró su rechazo a estos hechos y advirtió que se evaluará de manera inmediata la continuidad del proceso.

“La delegación del Gobierno rechaza y repudia enérgicamente estas dos acciones, que van en contravía de los diálogos de paz, que afectan de manera grave la credibilidad de los diálogos que hemos avanzado, y tendremos que evaluar de manera inmediata el curso y la suerte de estos diálogos, para lo cual haremos las consultas que correspondan con el señor presidente de la República y con el consejero comisionado de paz”, concluyó.