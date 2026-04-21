"Es un corredor de 48 años de guerra": gobernador de Nariño exige control militar en zona fronteriza

Tres soldados colombianos murieron y dos más resultaron heridos este lunes en un ataque con drones, perpetrado por presuntos disidentes de las Farc, en una zona rural del municipio de Ipiales, fronterizo con Ecuador.

Los soldados se estaban enfrentando a miembros de los Comandos de Frontera -que hacen parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una disidencia de las Farc con la que el Gobierno negocia la paz- cuando fueron atacados con drones cargados de explosivos.

En el ataque murieron los soldados Andrés Esteban Álvarez Sierra, Darwin Arnoldo Gómez Gutiérrez y Brayan Steven Galindo Amado, mientras que otros dos uniformados resultaron heridos.

En diálogo con Mañanas Blu, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, habló sobre la situación en esta zona fronteriza con Ecuador y los desafíos de la Fuerza Pública contra grupos armados al margen de la ley.



Ataques con drones contra el Ejército

La tranquilidad en la frontera con Ecuador se vio interrumpida por un ataque técnico y atroz. Según el mandatario regional, soldados del Batallón Cabal de Ipiales fueron blanco de artefactos explosivos lanzados desde drones en una zona de disputa entre los denominados "Comandos de la Frontera" y las "Autodefensas Unidas de Nariño"



Ante la gravedad de los hechos, el gobernador Escobar enfatizó la necesidad de una respuesta institucional más sólida: "Lo que uno tiene que preguntarse es cómo el Ejército genera las condiciones para que efectivamente haya más control que no le pase a nuestros soldados lo que hoy les ocurrió".

El mandatario subrayó que el desafío es enorme, pues las fuerzas militares deben combatir estructuras que llevan décadas asentadas en el territorio.



Barbarie en el campo de juego: niños víctimas de minas

El hecho más doloroso reportado por el gobernador fue el accidente de cuatro menores de edad que resultaron heridos tras la explosión de una mina antipersonal mientras jugaban. Los niños, de entre 5 y 7 años, fueron trasladados a Cali para recibir atención especializada,

"Los niños estaban jugando fútbol en un campo de fútbol y apareció una mina allí", lamentó Escobar, calificando el suceso como un acto de "irracionalidad de la guerra".

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Según el reporte médico, uno de los menores se encuentra en estado delicado tras ser afectado por esquirlas en el estómago, mientras que otros presentan fracturas en sus piernas. Este incidente ocurre en zonas donde el Estado Mayor Central (EMC) suele minar sus "retaguardias" para proteger sus movimientos territoriales

El gobernador explicó que la persistencia del conflicto en Nariño no es fortuita, sino que obedece a la ubicación geográfica de la zona, la cual fue históricamente la retaguardia de figuras como 'Raúl Reyes'. Escobar comparó la importancia de este territorio con infraestructuras globales de transporte para ilustrar el peso del negocio ilegal.

"Esa zona hace 48 años... es una zona de muchísimo interés estratégico para la guerra. Ese casi que es como el canal de Panamá, ¿cierto? Para pasar del Pacífico al Atlántico la droga. Esa es la realidad".

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Escuche aquí la entrevista: