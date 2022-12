Visita de Hoyos a RCN fue "bondadosa e inocentona", dice Fabio Echeverri

Fabio Echeverri Correa, gerente de dos campañas del expresidente Álvaro Uribe y ahora asesor de la campaña presidencial del Centro Democrático , aseguró en Blu Radio que el escándalo por las nuevas interceptaciones telefónicas no compromete en nada a la campaña de Óscar Iván Zuluaga a la presidencia.

Echeverry afirmó que esto no es más que una campaña mediática en contra del Centro Democrático y calificó de “inocentona” la acción del exembajador Luis Alfonso Hoyos de acudir a RCN Televisión con Andrés Sepúlveda, el hacker detenido por las nuevas interceptaciones, para entregar información que comprobaría que las Farc les está haciendo campaña a favor de Juan Manuel Santos .

“Me parece una acción bondadosa o inocentona del doctor haber llevado allá al señor. El señor quería informar algo y llamó al director (de noticias) de RCN. A mí no me parece raro. Si una persona quiere hablar con usted, yo lo llamo a usted y le digo. Ya si lo recibe o no es cuestión suya”, aseguró, aclarar que no conoce un banco de datos donde se pueda verificar las hojas de vida de quienes se contratan en las campañas.

Echeverry culpó de los escándalos a los medios de comunicación que “tratan de armar escándalo todo el día “haciendo daño porque los que tienen otros intereses, distintos a los de los medios, los están utilizando”.

Luis Alfonso Hoyos, uno de los principales asesores de la campaña del candidato presidencial colombiano Óscar Iván Zuluaga, del movimiento uribista Centro Democrático, renunció al cargo por su implicación en un caso de espionaje descubierto la víspera por la Fiscalía.

Hoyos anunció su retiro de la campaña de Zuluaga luego de que se revelara que el pasado 8 de abril visitó el canal de televisión RCN en compañía de Andrés Felipe Sepúlveda, detenido ayer por la Fiscalía y acusado de hacer interceptaciones ilegales de correos electrónicos con el objetivo de "sabotear" el proceso de paz.

El propósito de esa visita fue ofrecer al director del canal, Rodrigo Pardo, información sobre supuestas presiones de las Farc para votar a favor del presidente Juan Manuel Santos, que aspira a la reelección el próximo 25 de mayo.

Hoyos, que usaba el cargo de "director espiritual" de la campaña de Zuluaga, es amigo de vieja data del candidato presidencial.

"Por eso me retiro de mi cargo como director espiritual de esta campaña y seguiré trabajando desde la calle, no quiero que utilicen esto" para perjudicar a Zuluaga, dijo.

Hoyos agregó: "Si fue un error ir a decirle a un medio de comunicación que alguien quiere presentar una denuncia tan grave, ese error no puede afectar a Óscar Iván Zuluaga".

El escándalo que salpica la candidatura del Centro Democrático coincide con la divulgación de encuestas que muestran un crecimiento de la intención de voto por Zuluaga, quien se perfila como rival de Santos en una hipotética segunda vuelta y con posibilidades de triunfo.

"Me extraña que hagan un escándalo porque un ciudadano quiera que un medio evalúe una información", dijo Hoyos, quien agregó que no habló con Zuluaga de ninguno de esos temas y sólo le contó "grosso modo" de su reunión con Pardo.

El Centro Democrático reconoció el martes que la empresa familiar en la que trabajaba Sepúlveda, acompañante de Hoyos en esa cita, le ha prestado servicios publicitarios a su campaña presidencial.

"No se puede asociar de ningún modo la campaña presidencial con cualquier actividad ilegal. Rechazamos cualquier utilización que se pretenda hacer en el marco de la campaña electoral de los hechos denunciados", manifestó el Centro Democrático ayer en un comunicado.

Al explicar hoy los motivos de su renuncia, Hoyos reconoció que llevó a Sepúlveda a la reunión con Pardo, pero dijo que no sabía que su acompañante había incurrido en actividades ilegales.

La Fiscalía General le abrió una investigación preliminar a Hoyos para establecer si incurrió en una falta penal al tener relación con Sepúlveda y si se benefició o no de la información obtenida de manera ilegal.

El pasado lunes renunció a su cargo el estratega de propaganda de la campaña de Santos, el publicista venezolano Juan José Rendón, quien según la confesión de un narcotraficante, recibió 12 millones de dólares en 2011 por intermediar ante el Gobierno para un acuerdo de entrega a la justicia de un grupo de mafiosos que finalmente no se concretó.

Con Efe.