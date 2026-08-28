Visita de jefe de Comando Sur de EE. UU. a Tolemaida pone foco en la flota aérea de las FFMM

El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, se encuentra este viernes en el Fuerte Militar de Tolemaida, donde adelanta reuniones con la cúpula de las Fuerzas Militares. Uno de los temas de la agenda es el fortalecimiento de la flota aérea del Ejército, incluida la posibilidad de recibir refuerzos y avanzar en nuevos acuerdos de cooperación bajo el marco del Escudo de las Américas.

La visita ocurre después del encuentro en Ecuador entre el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez, y autoridades de ese país. Allí se acordó fortalecer el intercambio de información de inteligencia y el cruce de datos para enfrentar el narcotráfico y a las estructuras criminales que operan en la zona fronteriza.

El gobierno de Abelardo De La Espriella recibió un panorama complejo en materia de aviación militar. Según el diagnóstico de empalme, solo ocho de los 19 helicópteros MI-17 del Ejército estaban operativos, mientras que también había restricciones de disponibilidad en la flota UH-60.

En la Fuerza Aeroespacial, el Gobierno reportó que 131 de 386 aeronaves no estaban operativas y que la disponibilidad general para volar rondaba el 52 %. El fortalecimiento de estas capacidades es ahora uno de los asuntos que se busca abordar con Estados Unidos.



Operación AMÓN

De manera independiente a la visita del general Donovan, la Operación AMÓN que se adelantó con bombardeos en zona rural de El Retorno, Guaviare, mantiene por ahora un balance preliminar de 12 muertos y dos capturados. Los resultados permanecen reservados y se espera que el presidente Abelardo De La Espriella entregue posteriormente el consolidado oficial de esta operación.